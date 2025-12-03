快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

台泰旅客總數創新高 中市府：駐台代表代言行銷也創21萬高點閱率

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）感謝泰國大使文那隆代言拍攝的台中鍋烤節行銷影片，創下21萬人次觀看的高點閱率。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）感謝泰國大使文那隆代言拍攝的台中鍋烤節行銷影片，創下21萬人次觀看的高點閱率。圖／台中市政府提供

12月5日是泰國國慶日，台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚代表市長盧秀燕出席泰國經濟貿易辦事處舉辦的「泰國國慶酒會」。張峯源特別感謝泰國大使文那隆，因他代言拍攝的台中鍋烤節行銷影片創下逾21萬人次觀看的高點閱率。期待台泰兩地未來交流更緊密，在美食、觀光、文化或經貿合作方面皆能更蓬勃。

張峯源說，據駐泰國經濟文化辦事處指出，去年台泰雙邊往來旅客總數突破148萬人次，創下歷史新高，顯示雙方人文互動與旅遊需求成長迅速，也更需要雙邊進一步交流。

因此，除了台中鍋烤節今年特別邀請泰國駐台代表文那隆協助拍攝宣傳影片，泰國經濟貿易辦事處的國慶日活動上個月30日也首次移師台中舉辦，吸引許多泰國僑民摸彩和品嘗家鄉美食，有利於台中市民近距離體驗泰國文化，同時也顯示泰國重視台中的友誼。

張峯源說，台中泰式料理餐廳林立，選擇多元豐富，深受市民喜愛，今年更有多間知名泰式火鍋及南洋風味餐廳響應參與台中鍋烤節，如「泰滾泰式火鍋」、「藍象廷泰式火鍋」、「王泰泰泰式火鍋」、「泰丘鍋物」、「印象泰南洋鍋物」、「泰辛火山排骨」及「鍋泰暖」等。另外，「東協廣場」的隱藏版泰式料理，更是許多東南亞朋友與饕客的美食天堂。

他說，泰國是我國在東協的重要夥伴，雙邊貿易額穩定成長，產業鏈高度互補。台商在泰國的投資遍及製造、綠能及智慧物流等領域，助力泰國產業升級。市府將擴大台中與國際間的交流，並持續推動雙向觀光與經貿交流，以吸引更多國際旅客走進台中。

台中市政府經濟發展局長張峯源（右）與芬蘭商務辦事處代表羅瑞合影。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）與芬蘭商務辦事處代表羅瑞合影。圖／台中市政府提供

泰國 經濟發展 火鍋 美食 經貿

延伸閱讀

台中購物節滿月累積金額162億元 局長張峯源揭百萬現金得主心聲

台中第二波物調券28至30日兌換 會展中心51場活動就序

台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎

中市府出席比利時國王節慶祝酒會 共享台中購物節成績

相關新聞

「假奶爭議」重創形象！十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 網：貴又難喝

由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，遭爆全台分店「接近全軍覆沒」，甚至連官方臉書專頁...

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台...

江振誠「初心牛肉麵」揉合威士忌風土靈魂！跨界再添新滋味

國際名廚江振誠的「初心牛肉麵」，推出揉合威士忌風土靈魂的新版新滋味。此為噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出的「初心牛肉麵...

疫情促使計程車APP叫車增加 路邊攔車剩3成

55688集團執行長林念臻今天表示，過去民眾搭乘計程車都以路邊攔車為主，但受到COVID-19疫情影響，讓使用APP叫車...

虎航增租15架A321neo新機、取得4架購機選擇權 2035年前全數到位

台灣虎航今召開董事會並正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，預計將增租共計15架A321neo新機，另取得4架購機選擇權，此次...

台泰旅客總數創新高 中市府：駐台代表代言行銷也創21萬高點閱率

12月5日是泰國國慶日，台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚代表市長盧秀燕出席泰國經濟貿易辦事處舉辦的「泰國國慶酒會」。張峯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。