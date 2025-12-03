台泰旅客總數創新高 中市府：駐台代表代言行銷也創21萬高點閱率

12月5日是泰國國慶日，台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚代表市長盧秀燕出席泰國經濟貿易辦事處舉辦的「泰國國慶酒會」。張峯源特別感謝泰國大使文那隆，因他代言拍攝的台中鍋烤節行銷影片創下逾21萬人次觀看的高點閱率。期待台泰兩地未來交流更緊密，在美食、觀光、文化或經貿合作方面皆能更蓬勃。

張峯源說，據駐泰國經濟文化辦事處指出，去年台泰雙邊往來旅客總數突破148萬人次，創下歷史新高，顯示雙方人文互動與旅遊需求成長迅速，也更需要雙邊進一步交流。

因此，除了台中鍋烤節今年特別邀請泰國駐台代表文那隆協助拍攝宣傳影片，泰國經濟貿易辦事處的國慶日活動上個月30日也首次移師台中舉辦，吸引許多泰國僑民摸彩和品嘗家鄉美食，有利於台中市民近距離體驗泰國文化，同時也顯示泰國重視台中的友誼。

張峯源說，台中泰式料理餐廳林立，選擇多元豐富，深受市民喜愛，今年更有多間知名泰式火鍋及南洋風味餐廳響應參與台中鍋烤節，如「泰滾泰式火鍋」、「藍象廷泰式火鍋」、「王泰泰泰式火鍋」、「泰丘鍋物」、「印象泰南洋鍋物」、「泰辛火山排骨」及「鍋泰暖」等。另外，「東協廣場」的隱藏版泰式料理，更是許多東南亞朋友與饕客的美食天堂。