主廚出聲了！台北阪前直火料理餐廳「FirePlay」 明年2月14日謝幕

鄰近捷運芝山站、創立於2019年9月的台北阪前直火料理餐廳「FirePlay Taipei」，由於租約到期，確定將於2026年2月14日謝幕。來自新加坡的主廚暨創辦人蘇濟恒（NICK SOR），以「致芝山」的書信形式，宣布這個消息，「2026年2月14日，在我們的法律契約結束前，我們將一起在這裡，以最後一晚的火花向你致意。」

蘇濟恒被喻為「最會玩火的男人」，曾經在國際名廚江振誠於新加坡開設的「Restaurant Andre」與「Burnt Ends」歷練，並到台灣參與米其林二星餐廳「RAW」的開幕。離開「RAW」之後，他陸續前往雪梨「Firedoor」、日本「bb9」以及香港「Yardbird」等直火餐廳見學，2019年他回到台灣，創建了「FirePlay Taipei」。