主廚出聲了！台北阪前直火料理餐廳「FirePlay」 明年2月14日謝幕
鄰近捷運芝山站、創立於2019年9月的台北阪前直火料理餐廳「FirePlay Taipei」，由於租約到期，確定將於2026年2月14日謝幕。來自新加坡的主廚暨創辦人蘇濟恒（NICK SOR），以「致芝山」的書信形式，宣布這個消息，「2026年2月14日，在我們的法律契約結束前，我們將一起在這裡，以最後一晚的火花向你致意。」
蘇濟恒被喻為「最會玩火的男人」，曾經在國際名廚江振誠於新加坡開設的「Restaurant Andre」與「Burnt Ends」歷練，並到台灣參與米其林二星餐廳「RAW」的開幕。離開「RAW」之後，他陸續前往雪梨「Firedoor」、日本「bb9」以及香港「Yardbird」等直火餐廳見學，2019年他回到台灣，創建了「FirePlay Taipei」。
「FirePlay Taipei」主打直火料理，提供單點與套餐，招牌菜色「法國索薩雞」更是饕客們口耳相傳的不敗單點菜色。蘇濟恒表示，在餐廳停業之後，將先休息一陣子再重新出發；「當最後一束火焰合上，我們將踏上一段逾期的休息與修行，在遇到下個願意接納我們進駐的地方前，去重新接收與理解直火料理的工藝與美。」
