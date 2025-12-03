台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供
台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台北101看起來像根摩天大煙囪，台北101今年特別選用義大利低煙煙火。

台北101董事長賈永婕表示，她當董事長的第一天，就希望跨年煙火不要看到煙，希望是澎湃的煙火，但最大關鍵因素還是在天氣，今年盡量低煙煙火。

迎接2026跨年煙火，台北101指出，整段煙火將以五大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。今年更加入全新巧思設計，為跨年夜準備了多個隱藏版的小驚喜，陪伴大家迎向嶄新的2026年。

另外，今年也是首次與「臺北流行音樂中心」攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」。邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，從創作選曲、培訓、錄音到後製全程參與，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。

台北101跨年煙火20年了，活動現場首播台北101品牌影片「Together, As Always因為有你」，影片更特別請來賈永婕的好姐妹小S（徐熙娣）義氣相挺，擔任旁白驚喜獻聲。

台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供
台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供
台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供
台北101公布2026跨年煙火模擬動畫預告。圖／台北101提供

音樂 跨年 台北101

