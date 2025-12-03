「藍寶石派對」開趴！村上隆、Arsham Splash聯名表 首度同場秀通透

藝術不必高深艱澀，也可以直觀、饒富哲理。長期結合奢華風格、跨界藝術合作的HUBLOT宇舶表長年推崇「融合的藝術」（Art of Fusion）為核心，近日在台一次齊聚村上隆與美國藝術家Daniel Arsham聯名的MP-15村上隆藍寶石腕表與MP-17 Arsham Splash腕表，將無形的時間具象，像是舉辦了一場通透、華美的「藍寶石閃耀聖誕派對」！

以「超扁平」（Superflat）藝術聞名的村上隆曾多次與HUBLOT宇舶表合作，雅俗共賞、叫好也叫座。以「未來考古學」概念著稱的Daniel Arsham則受到多方精品喜愛，並在拍賣會上表現不俗，展現跨藝術、跨領域的商業實績。HUBLOT宇舶表與兩位藝術家聯名的MP-15村上隆藍寶石腕表與MP-17 Arsham Splash腕表更是一次「藍寶石水晶」的藝術呈現，透過長時間切削、拋光的艱困工序，讓時間帶來通透視覺。其中MP-15村上隆藍寶石腕表融入了村上隆經典的「微笑小花」，將手表表殼改造為一「朵」笑意滿滿的藍寶石；MP-17 Arsham Splash腕表則延續Daniel Arsham經典的藝術雕塑風格，非對稱且流動的表殼，一如水花、水晶凝結的一瞬，並搭配長動能的Meca-10十日鍊手上鍊機芯，是對時間與時計的哲學性叩問。