快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

「藍寶石派對」開趴！村上隆、Arsham Splash聯名表 首度同場秀通透

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT MP-15村上隆藍寶石陀飛輪，藍寶石水晶表殼、HUB9015手動上鍊中置陀飛輪、42毫米、全球限量50只，1,018萬5,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-15村上隆藍寶石陀飛輪，藍寶石水晶表殼、HUB9015手動上鍊中置陀飛輪、42毫米、全球限量50只，1,018萬5,000元。圖／HUBLOT提供

藝術不必高深艱澀，也可以直觀、饒富哲理。長期結合奢華風格、跨界藝術合作的HUBLOT宇舶表長年推崇「融合的藝術」（Art of Fusion）為核心，近日在台一次齊聚村上隆與美國藝術家Daniel Arsham聯名的MP-15村上隆藍寶石腕表與MP-17 Arsham Splash腕表，將無形的時間具象，像是舉辦了一場通透、華美的「藍寶石閃耀聖誕派對」！

以「超扁平」（Superflat）藝術聞名的村上隆曾多次與HUBLOT宇舶表合作，雅俗共賞、叫好也叫座。以「未來考古學」概念著稱的Daniel Arsham則受到多方精品喜愛，並在拍賣會上表現不俗，展現跨藝術、跨領域的商業實績。HUBLOT宇舶表與兩位藝術家聯名的MP-15村上隆藍寶石腕表與MP-17 Arsham Splash腕表更是一次「藍寶石水晶」的藝術呈現，透過長時間切削、拋光的艱困工序，讓時間帶來通透視覺。其中MP-15村上隆藍寶石腕表融入了村上隆經典的「微笑小花」，將手表表殼改造為一「朵」笑意滿滿的藍寶石；MP-17 Arsham Splash腕表則延續Daniel Arsham經典的藝術雕塑風格，非對稱且流動的表殼，一如水花、水晶凝結的一瞬，並搭配長動能的Meca-10十日鍊手上鍊機芯，是對時間與時計的哲學性叩問。

HUBLOT宇舶表同時在歲末年終推薦了全球首款Big Bang One Click藍寶石彩虹腕表，與Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術腕表，前者同樣採用藍寶石水晶表殼，但鑲嵌以彩色寶石、紅彩奪目，也像歲末的暖心相聚，後者則將街頭塗鴉的高彩轉化成藝術般表現，從表帶「攀附」至表殼的噴墨在夜光情境下還可散發變幻色彩，是少見的藝術風格表現，最終再度回扣HUBLOT「融合的藝術」主張，是高複雜手表、更是日常可賞玩的藝術品，笑看人生。

HUBLOT Big Bang One Click藍寶石彩虹腕表，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
HUBLOT Big Bang One Click藍寶石彩虹腕表，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
擁有不規則形體輪廓的HUBLOT MP-17 Arsham Splash腕表，結合了藝術家的創作理念、並以HUBLOT的精湛藍寶石工藝完成挑戰。圖／HUBLOT提供
擁有不規則形體輪廓的HUBLOT MP-17 Arsham Splash腕表，結合了藝術家的創作理念、並以HUBLOT的精湛藍寶石工藝完成挑戰。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金10日動力儲存腕表，MHUB1205手動上鍊鏤空機芯、42毫米、鈦金屬，時間顯示與10日長動能，214萬元、限量99只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金10日動力儲存腕表，MHUB1205手動上鍊鏤空機芯、42毫米、鈦金屬，時間顯示與10日長動能，214萬元、限量99只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT以藍寶石「花瓣」在手腕上重現了村上隆討喜的藝術元素，是可每天賞玩、配戴的時光藝術。圖／HUBLOT提供
HUBLOT以藍寶石「花瓣」在手腕上重現了村上隆討喜的藝術元素，是可每天賞玩、配戴的時光藝術。圖／HUBLOT提供
Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術腕表共有「炫日」款與「月影」兩只限量款，在夜光情境中包含表殼與表帶都將蛻變為第二層彩色印象。記者釋俊哲／攝影
Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術腕表共有「炫日」款與「月影」兩只限量款，在夜光情境中包含表殼與表帶都將蛻變為第二層彩色印象。記者釋俊哲／攝影
以「微笑小花」為知名創作手法的村上隆，並與HUBLOT以藍寶石為材質，發表一只聯名的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪。圖／HUBLOT提供
以「微笑小花」為知名創作手法的村上隆，並與HUBLOT以藍寶石為材質，發表一只聯名的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪。圖／HUBLOT提供
藝術家Daniel Arsham擅長創造具備蝕刻效果的物品，帶人反思時間的意義。圖／HUBLOT提供
藝術家Daniel Arsham擅長創造具備蝕刻效果的物品，帶人反思時間的意義。圖／HUBLOT提供

腕表 水晶 藝術家

延伸閱讀

宋威龍、魏大勛成OMEGA品牌代言人 四代Planet Ocean 600米火熱上手

感受北國的冷冽甜美 Swatch白陶瓷Moonshine Gold腕表 限量限時上市

桃市府攜手故宮 結合茶文化與藝術首度推出聯名禮盒

藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

相關新聞

主廚出聲了！台北阪前直火料理餐廳「FirePlay」 明年2月14日謝幕

鄰近捷運芝山站、創立於2019年9月的台北阪前直火料理餐廳「FirePlay Taipei」，由於租約到期，確定將於20...

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台...

《有市集－原創角色大富翁》聖誕登陸新光南西！16 組原創 IP 打造冬季熱門據點

今年聖誕檔期，北台灣最大規模的原創角色活動「有市集－原創角色大富翁」台北站將於 12 月 3 日至 1 月 4 日在新光三越台北南西店一館 9 樓登場。現場集結 16 組人氣原創 IP，入口以節慶主題布置並設置 KINGJUN 大型公仔作為視覺亮點；活動亦推出 IP 抽獎體驗與期間限定滿額贈禮，預計成為聖誕檔期備受關注的原創角色市集。

「藍寶石派對」開趴！村上隆、Arsham Splash聯名表 首度同場秀通透

藝術不必高深艱澀，也可以直觀、饒富哲理。長期結合奢華風格、跨界藝術合作的HUBLOT宇舶表長年推崇「融合的藝術」（Art...

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台...

為味蕾開啟暖心序章 新竹老爺秋冬限定美味上桌

冬季氣溫驟降，暖心又暖胃的熱騰騰湯品成為用餐首選！新竹老爺酒店即日起至今年12月31日止，以「海陸珍饈、溫補養身、松茸極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。