全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台灣代表Steven Chu出席推廣活動，全聯身為全台最會賣蘋果的通路，全聯與大全聯去年美國蘋果銷量總計突破3,000噸，預估在活動熱潮帶動下，將推升檔期業績雙位數成長。

華盛頓州是美國最大的蘋果產區，產量占全美7~8成，年產量約10~12億顆，若排列起來可繞地球29圈，在遍及全球超過50個國家出口版圖中，台灣位居亞洲出口量之冠，成為最懂品味華盛頓蘋果的市場。

據全聯內部統計，在進口蘋果主要國家中，美國占比超過3成，僅次於紐西蘭；眾多進口蘋果品種去年最受民眾歡迎前五名分別是：美國華盛頓富士蘋果、紐西蘭進口富士蘋果、日本青森蜜富士蘋果、美國ENVY蘋果、美國華盛頓加拉蘋果，合計占進口蘋果總銷量逾4成，其中美國蘋果包辦3席，榮登人氣王。

針對全聯、大全聯不同購物型態，集團採取差異化策略，全聯以單粒裸賣及4~5粒袋裝為主，方便日常選購，大全聯除了裸賣蘋果外，主打10~12粒大袋裝蘋果，滿足量販客群需求。全聯不僅最會賣蘋果，也貼心考量消費者使用情境，優化包裝設計，推出夾鏈袋裝蘋果，方便拿取保存，全聯販售的袋裝蘋果上更印有聰明開朗的水果探險隊「蘋狗Bingo」，陪伴大人、小孩一起開心吃蘋果，讓購物充滿樂趣，進一步深化專業活潑生鮮通路形象。

華盛頓蘋果協會長年在台灣推廣享譽全球的華盛頓蘋果，位於美國華盛頓州的蘋果果園擁有適合蘋果生長的自然環境，生產多汁、甜脆、美味的蘋果，加上嚴格的分級制度、先進的包裝儲藏設備以及對安全、健康水果和永續發展果園的承諾，使華盛頓州始終處於蘋果種植的領先地位，讓華盛頓蘋果成為世界上最好的蘋果之一。

為確保品質一致，每顆華盛頓蘋果皆以人工採摘，避免果實受損，採收後經過徹底清洗，出口前由電腦控制的攝影機針對顏色、形狀和大小進行秤重、檢查和分類，透過系統確認蘋果的內部狀況，從人工採摘、儲存到品質檢測，每一個環節嚴格把關。蘋果抵台後全程冷鏈配送，抵台後最快三天內送達全聯與大全聯門市，讓消費者第一時間品嚐來自美國原產地的新鮮滋味。

12月起全聯、大全聯陸續推出多款華盛頓蘋果，最受矚目的新品種「宇宙脆TM」由華盛頓州立大學歷經二十年的果樹品種改良計畫培育而成，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存、非基因改造。

隨著11月起進入華盛頓蘋果產季高峰，連續舉辦七年的華盛頓蘋果週今年首次與全聯合作，共同迎接華盛頓蘋果的新季節，消費者在全台超過1,200家全聯及20家大全聯，可隨時買到品質安全穩定、新鮮美味的華盛頓蘋果。