快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華盛頓蘋果的新季節，消費者在全台超過1,200家全聯及20家大全聯，可買到品質安全穩定、新鮮美味的華盛頓蘋果。全聯/提供
華盛頓蘋果的新季節，消費者在全台超過1,200家全聯及20家大全聯，可買到品質安全穩定、新鮮美味的華盛頓蘋果。全聯/提供

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台灣代表Steven Chu出席推廣活動，全聯身為全台最會賣蘋果的通路，全聯與大全聯去年美國蘋果銷量總計突破3,000噸，預估在活動熱潮帶動下，將推升檔期業績雙位數成長。

華盛頓州是美國最大的蘋果產區，產量占全美7~8成，年產量約10~12億顆，若排列起來可繞地球29圈，在遍及全球超過50個國家出口版圖中，台灣位居亞洲出口量之冠，成為最懂品味華盛頓蘋果的市場。

據全聯內部統計，在進口蘋果主要國家中，美國占比超過3成，僅次於紐西蘭；眾多進口蘋果品種去年最受民眾歡迎前五名分別是：美國華盛頓富士蘋果、紐西蘭進口富士蘋果、日本青森蜜富士蘋果、美國ENVY蘋果、美國華盛頓加拉蘋果，合計占進口蘋果總銷量逾4成，其中美國蘋果包辦3席，榮登人氣王。

針對全聯、大全聯不同購物型態，集團採取差異化策略，全聯以單粒裸賣及4~5粒袋裝為主，方便日常選購，大全聯除了裸賣蘋果外，主打10~12粒大袋裝蘋果，滿足量販客群需求。全聯不僅最會賣蘋果，也貼心考量消費者使用情境，優化包裝設計，推出夾鏈袋裝蘋果，方便拿取保存，全聯販售的袋裝蘋果上更印有聰明開朗的水果探險隊「蘋狗Bingo」，陪伴大人、小孩一起開心吃蘋果，讓購物充滿樂趣，進一步深化專業活潑生鮮通路形象。

華盛頓蘋果協會長年在台灣推廣享譽全球的華盛頓蘋果，位於美國華盛頓州的蘋果果園擁有適合蘋果生長的自然環境，生產多汁、甜脆、美味的蘋果，加上嚴格的分級制度、先進的包裝儲藏設備以及對安全、健康水果和永續發展果園的承諾，使華盛頓州始終處於蘋果種植的領先地位，讓華盛頓蘋果成為世界上最好的蘋果之一。

為確保品質一致，每顆華盛頓蘋果皆以人工採摘，避免果實受損，採收後經過徹底清洗，出口前由電腦控制的攝影機針對顏色、形狀和大小進行秤重、檢查和分類，透過系統確認蘋果的內部狀況，從人工採摘、儲存到品質檢測，每一個環節嚴格把關。蘋果抵台後全程冷鏈配送，抵台後最快三天內送達全聯與大全聯門市，讓消費者第一時間品嚐來自美國原產地的新鮮滋味。

12月起全聯、大全聯陸續推出多款華盛頓蘋果，最受矚目的新品種「宇宙脆TM」由華盛頓州立大學歷經二十年的果樹品種改良計畫培育而成，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存、非基因改造。

隨著11月起進入華盛頓蘋果產季高峰，連續舉辦七年的華盛頓蘋果週今年首次與全聯合作，共同迎接華盛頓蘋果的新季節，消費者在全台超過1,200家全聯及20家大全聯，可隨時買到品質安全穩定、新鮮美味的華盛頓蘋果。

全聯首度攜手美國華盛頓蘋果協會舉辦記者會，現場美國在台協會農業組組長漢夢閣(左三)、美國華盛頓協會台灣代表Steven Chu(左二)、全聯行銷部協理劉鴻徵(右三)，同台出席推廣最當季新鮮的美國華盛頓蘋果。全聯/提供
全聯首度攜手美國華盛頓蘋果協會舉辦記者會，現場美國在台協會農業組組長漢夢閣(左三)、美國華盛頓協會台灣代表Steven Chu(左二)、全聯行銷部協理劉鴻徵(右三)，同台出席推廣最當季新鮮的美國華盛頓蘋果。全聯/提供

蘋果 全聯 華盛頓 美國在台協會 水果

延伸閱讀

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯鯛魚排禁藥風波 供應商口湖漁類生產合作社SGS複驗結果「未檢出」

全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

相關新聞

主廚出聲了！台北阪前直火料理餐廳「FirePlay」 明年2月14日謝幕

鄰近捷運芝山站、創立於2019年9月的台北阪前直火料理餐廳「FirePlay Taipei」，由於租約到期，確定將於20...

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台...

《有市集－原創角色大富翁》聖誕登陸新光南西！16 組原創 IP 打造冬季熱門據點

今年聖誕檔期，北台灣最大規模的原創角色活動「有市集－原創角色大富翁」台北站將於 12 月 3 日至 1 月 4 日在新光三越台北南西店一館 9 樓登場。現場集結 16 組人氣原創 IP，入口以節慶主題布置並設置 KINGJUN 大型公仔作為視覺亮點；活動亦推出 IP 抽獎體驗與期間限定滿額贈禮，預計成為聖誕檔期備受關注的原創角色市集。

「藍寶石派對」開趴！村上隆、Arsham Splash聯名表 首度同場秀通透

藝術不必高深艱澀，也可以直觀、饒富哲理。長期結合奢華風格、跨界藝術合作的HUBLOT宇舶表長年推崇「融合的藝術」（Art...

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台...

為味蕾開啟暖心序章 新竹老爺秋冬限定美味上桌

冬季氣溫驟降，暖心又暖胃的熱騰騰湯品成為用餐首選！新竹老爺酒店即日起至今年12月31日止，以「海陸珍饈、溫補養身、松茸極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。