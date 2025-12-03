為味蕾開啟暖心序章 新竹老爺秋冬限定美味上桌

冬季氣溫驟降，暖心又暖胃的熱騰騰湯品成為用餐首選！新竹老爺酒店即日起至今年12月31日止，以「海陸珍饈、溫補養身、松茸極味」三大主題推出季節限定料理。Le Cafe咖啡廳以野生石斑鮮魚湯揭開海味序幕；明宮粵菜廳帶來溫補鍋物；中山日本料理則端出秋味象徵的松茸珍饈，為饕客獻上最完整的秋冬味覺體驗。

Le Cafe咖啡廳—野生石斑鮮魚湯 現點現做、鮮味滿點

Le Cafe 咖啡廳以中、西、日三大料理為主軸，打造精緻海陸自助饗宴。多款現做料理、精選海鮮與自製甜點一次匯集，視覺與味覺皆大幅升級。

代理主廚李尚耕選用來自純淨海域的野生石斑，以現點現煮方式保留魚肉結實與膠質豐厚的口感。搭配薑絲、枸杞熬煮成清澈溫潤的湯頭，每一口皆是自然鮮甜。

自助餐檯亦網羅多國精華料理：極鮮海味冷盤、人氣日式壽司、生魚片、港點、干貝手卷及創意佳餚一應俱全。肉品則包含粉嫩多汁的現切爐烤牛排、香烤羊排、德國脆皮豬腳與經典片皮鴨等人氣料理。甜點區則以法式小塔、蛋糕、巧克力甜點、當令水果與哈根達斯冰淇淋，為饗宴畫下完美句點。

新竹老爺行政主廚周建中表示，此次自助餐全面升級，從海鮮到肉品、從冷盤到甜點，皆以高規格呈現，期望帶給消費者跨國料理的一站式饗宴。近期並推出千元餐券「買15送1」優惠，可用於平日與假日自助午、晚餐乙客，或平日午後茶兩客，超值實惠。(原價午晚餐每位980元起、下午茶每位780元起)

明宮粵菜廳—冬季鍋物 溫補聖品暖心上桌

因應冬季進補需求，主廚黃堯國推出三款兼具養身與美味的冬季限定鍋物，「酸菜白肉鍋」以手工發酵酸菜襯托白肉甘甜，湯底酸香開胃；「仙草黨蔘花膠雞」加入黨蔘與珍貴花膠，以低溫慢火熬出濃郁膠質；「何首烏排骨」以中藥材與台灣溫體排骨燉煮三小時，滋味溫潤不膩。

黃主廚表示，隨著消費者對「養身系料理」的需求提升，本次冬季補品以「自然、暖補、不燥熱」為理念，希望為寒冬帶來更清爽的進補選擇。每道售價自1,080元起。

中山日本料理—秋味珍饈「松茸」 極致奢華的季節獻禮

日本秋季最具代表性的高級食材——松茸，香氣濃郁、菌柄結實，是饕客必嘗的秋味象徵。今年由副主廚戴志勻以多道經典料理呈現松茸的極致風味。

菜色內容包括「松茸土瓶蒸」是最具代表性的松茸料理，以松茸搭配雞肉、銀杏、三葉草等蒸煮。清湯倒出後飲用，香氣清雅、醇透，能最大化體現松茸原始的清香。另一道「松茸炊飯」，選用日本品種越光米以柴魚高湯加入味醂、醬油、清酒及薄切松茸煮約20分鐘後關火再燜10分鐘，使香氣完全融入米飯，是日本家庭料理最受歡迎的秋季佳餚。

另一道「松茸燒烤」則是將新鮮松茸手撕後以炭火直烤，只需加少量醬油或鹽即可。簡單的調味更能突顯松茸獨有的濃郁香氣，被視為最奢華的品味方式。

「松茸吸物」是懷石料理常見的開端湯品，以昆布高湯搭配薄切松茸，清香淡雅。每道380元起。

秋意漸濃，松茸料理成為日本料理界最受矚目的時令亮點。不論是講究食材原味的美食愛好者，或期待品嚐秋季限定風味的消費者，都能在新竹老爺享受松茸的極致饗宴。