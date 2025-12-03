快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

江振誠「初心牛肉麵」揉合威士忌風土靈魂！跨界再添新滋味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出「初心牛肉麵」，建議售價980元，即日起於凱渡廣場酒店獨家販售，數量有限，售完為止。圖/凱渡廣場酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出「初心牛肉麵」，建議售價980元，即日起於凱渡廣場酒店獨家販售，數量有限，售完為止。圖/凱渡廣場酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際名廚江振誠的「初心牛肉麵」，推出揉合威士忌風土靈魂的新版新滋味。此為噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出的「初心牛肉麵」，建議售價980元，即日起於凱渡廣場酒店獨家販售，數量有限，售完為止。

深耕在地的噶瑪蘭威士忌，此次與以「陸上郵輪」為品牌精神的凱渡廣場酒店攜手合作，由凱渡廣場酒店的餐飲創意總監江振誠操刀，打造一款跨界餐桌體驗「初心牛肉麵」調理包，內含噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌（50ml）及初心牛肉麵冷凍調理包（1人份），讓熟悉的國民美食，以優雅且具風味美學的型態重新登場。

「初心牛肉麵」承載著江振誠對家鄉味的記憶，以法式料理技法重新詮釋台灣經典風味。最大特色在於展示牛肉麵從頭到尾的完整部位，包括頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、牛尾與蜂巢肚5種部位。湯頭以炭烤牛骨與多款香料熬製，同時可依據個人喜好加入噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，乾果和辛香料香氣與牛骨湯頭相互呼應，咖啡和堅果尾韻融合牛肉油脂，讓熟悉的滋味更添幾分成熟與精緻。

此外，花蓮理想大地渡假飯店與北台灣淡水水岸的將捷金鬱金香酒店，攜手推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，打造一次購買、兩地入住的旅宿新體驗。自11月20日至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

住房專案從花蓮理想大地展開，可入住豪華客房一晚，包括自助早餐、迎賓小品、機場或車站接駁、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住還有機會升等蜜月客房或歡樂客房。之後可持專案附贈的「將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券」於有效期間內入住，包含標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

理想大地水岸園區串聯運河、鏡湖與落羽松，展現歐風慢活美景。圖/理想大地提供
理想大地水岸園區串聯運河、鏡湖與落羽松，展現歐風慢活美景。圖/理想大地提供
將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸，串聯藝文與人文旅遊。圖/將捷金鬱金香提供
將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸，串聯藝文與人文旅遊。圖/將捷金鬱金香提供

威士忌 酒店 噶瑪蘭 江振誠 住宿券

延伸閱讀

8大酒廠聯手演繹水火風土 帝亞吉歐2025限量原酒臻選系列售價曝光

威士忌加拿鐵太邪惡！噶瑪蘭攜手小7微醺飲 冬日限量開喝

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

河輪系列一／正是時候玩河輪 深入城中心 體驗慢生活

相關新聞

主廚出聲了！台北阪前直火料理餐廳「FirePlay」 明年2月14日謝幕

鄰近捷運芝山站、創立於2019年9月的台北阪前直火料理餐廳「FirePlay Taipei」，由於租約到期，確定將於20...

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台...

《有市集－原創角色大富翁》聖誕登陸新光南西！16 組原創 IP 打造冬季熱門據點

今年聖誕檔期，北台灣最大規模的原創角色活動「有市集－原創角色大富翁」台北站將於 12 月 3 日至 1 月 4 日在新光三越台北南西店一館 9 樓登場。現場集結 16 組人氣原創 IP，入口以節慶主題布置並設置 KINGJUN 大型公仔作為視覺亮點；活動亦推出 IP 抽獎體驗與期間限定滿額贈禮，預計成為聖誕檔期備受關注的原創角色市集。

「藍寶石派對」開趴！村上隆、Arsham Splash聯名表 首度同場秀通透

藝術不必高深艱澀，也可以直觀、饒富哲理。長期結合奢華風格、跨界藝術合作的HUBLOT宇舶表長年推崇「融合的藝術」（Art...

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

隨9月產季開跑，全聯攜手美國華盛頓蘋果協會，邀請美國在台協會農業組組長漢夢閣(Morgan Haas)、美國華盛頓協會台...

為味蕾開啟暖心序章 新竹老爺秋冬限定美味上桌

冬季氣溫驟降，暖心又暖胃的熱騰騰湯品成為用餐首選！新竹老爺酒店即日起至今年12月31日止，以「海陸珍饈、溫補養身、松茸極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。