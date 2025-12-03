江振誠「初心牛肉麵」揉合威士忌風土靈魂！跨界再添新滋味

國際名廚江振誠的「初心牛肉麵」，推出揉合威士忌風土靈魂的新版新滋味。此為噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出的「初心牛肉麵」，建議售價980元，即日起於凱渡廣場酒店獨家販售，數量有限，售完為止。

深耕在地的噶瑪蘭威士忌，此次與以「陸上郵輪」為品牌精神的凱渡廣場酒店攜手合作，由凱渡廣場酒店的餐飲創意總監江振誠操刀，打造一款跨界餐桌體驗「初心牛肉麵」調理包，內含噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌（50ml）及初心牛肉麵冷凍調理包（1人份），讓熟悉的國民美食，以優雅且具風味美學的型態重新登場。

「初心牛肉麵」承載著江振誠對家鄉味的記憶，以法式料理技法重新詮釋台灣經典風味。最大特色在於展示牛肉麵從頭到尾的完整部位，包括頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、牛尾與蜂巢肚5種部位。湯頭以炭烤牛骨與多款香料熬製，同時可依據個人喜好加入噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，乾果和辛香料香氣與牛骨湯頭相互呼應，咖啡和堅果尾韻融合牛肉油脂，讓熟悉的滋味更添幾分成熟與精緻。

此外，花蓮理想大地渡假飯店與北台灣淡水水岸的將捷金鬱金香酒店，攜手推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，打造一次購買、兩地入住的旅宿新體驗。自11月20日至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

住房專案從花蓮理想大地展開，可入住豪華客房一晚，包括自助早餐、迎賓小品、機場或車站接駁、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住還有機會升等蜜月客房或歡樂客房。之後可持專案附贈的「將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券」於有效期間內入住，包含標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康