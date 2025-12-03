跨足酒類實體通路 黑松打造專業專賣「黑松酒覓」

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
黑松總經理張智鈞。記者林海／攝影
台灣首家飲料百年企業黑松首度跨足酒品實體通路，打造專業酒類實體專賣「黑松酒覓」，從代理走向通路，打造更完整的服務。黑松總經理張智鈞表示，未來將朝連鎖化目標前進。

張智鈞表示，跨足酒類代理已經30年，目前已經代理數十個品牌，累積紮實的酒類代理經驗，酒類營收占比已經達到4成。至於酒類營收會否超過5成，他則表示，飲料與酒類都會共同成長。

黑松表示，打造實體通路可以更貼近消費者的生活需求、了解消費者的樣貌，以提升代理酒品的經營績效，而建構完整的銷售體系，也可以為爭取更多酒品代理增添能量，近年仍不時有假酒事件，黑松良好的信譽，可以保障消費需求。

黑松也說，黑松酒覓結合傳統酒專、傳統酒吧的優勢，打造新型態營運模式，是全台第一家跨業態，酒專加清酒吧的複合式連鎖酒類專賣店。

但對於展店目標，張智鈞表示，明年仍會展店，但時間點還未定，初期會以台北市或新北市為主，而過去黑松一直都在B2B領域，此次也是首次跨足B2C，需要了解市場與消費者反應，也不希望未來走向價格競爭。

至於何時會跨出雙北，張智鈞認為，注重的的還是品質與人員培養，更要有適合商圈，酒專要成功，最重要的是人流，以及周邊是否有足夠企業，可以支撐採購需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松首度跨足酒品實體通路，打造專業酒類實體專賣「黑松酒覓」。記者林海／攝影
