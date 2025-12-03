快訊

LINE Pay Money電子支付正式上線 與iPASS MONEY分家 現有用戶這樣做

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。圖／LINE Pay提供
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。圖／LINE Pay提供

全新電子支付服務LINE Pay Money正式上線，用戶現在只要更新LINE至15.18.1版本以上、LINE Pay至4.9.0版本以上，並完成身份確認與金融驗證後，即可開通LINE Pay Money帳戶，並享有儲值、轉帳、分帳、生活繳費等一站式行動支付體驗。上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成開通、轉帳、付款三步驟體驗者，可獲保證3年合作銀行提領0手續費優惠。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付更簡單、更好用，LINE Pay Money整合生活中多種支付情境，從社群互動、好友聚餐到日常帳單繳費，提供用戶更順暢的一站式服務，未來也將持續拓展應用場域，全面升級支付體驗。

LINE Pay Money的完整功能涵蓋連結銀行帳戶進行儲值與提領，首波共有19家合作銀行並將持續增加；支援好友轉帳及收款，新增備註欄位讓用途更清楚；好友分帳則能選擇平均或自訂金額，使聚餐、旅遊結帳更便利。生活繳費部分已支援超過5,000項生活帳單，包含水電、瓦斯、停車等，不用走到超商隨時都能繳。此外，乘車碼功能亦將陸續開通，預計12月15日率先於高雄捷運啟用，用戶可直接以帳戶餘額與點數掃碼通行，免卡片也能輕鬆搭乘。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay的本人信用卡將自動無縫移轉，不需重新綁定；而LINE POINTS亦全面支援，可持續獲得消費回饋與折抵使用。目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處均支援信用卡付款，而支援LINE Pay Money餘額付款的店家將陸續上線，若遇無法以餘額支付情況，官方建議以信用卡完成付款。

為慶祝上線，即日起至12月31日LINE Pay推出多項優惠，包含開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券等。LINE Pay Money會員亦可同步享有LINE Pay推出的各項活動優惠，包括「天天LINE Pay」的週週領券、天天領券、天天得點等回饋，以及好康地圖、找體驗、購好券等服務，均可使用優惠券折抵並累積點數。

LINE Pay提醒，民眾應透過LINE App及LINE Pay官方應用程式開通帳戶，勿點擊不明連結或回覆可疑簡訊、郵件，以防詐騙。如有相關疑問，建議主動聯繫LINE Pay客服中心。

而隨著LINE Pay與一卡通iPASS MONEY的合作將於2026年元旦終止，用戶如果要繼續使用好友轉帳、儲值等功能，則必須要升級LINE Pay Money才行。原iPASS MONEY用戶如果帳戶內還有餘額，則必須在年底前下載獨立的iPASS MONEY App才能繼續使用服務。

LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要3步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。圖／LINE Pay提供
LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要3步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。圖／LINE Pay提供

LINE 帳戶 餘額

