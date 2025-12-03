快訊

台北寒舍艾美ＸPandora！2.5米禮物盒耶誕樹璀璨點燈

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北寒舍艾美酒店攜手Pandora精心打造節慶藝術裝置，為冬夜注入一抹極致奢華的聖誕光芒，以雙方品牌標誌色堆疊而成的禮物盒耶誕樹，搭配環繞的暖金燈串。圖/台北寒舍艾美酒店提供
台北寒舍艾美酒店攜手Pandora精心打造節慶藝術裝置，為冬夜注入一抹極致奢華的聖誕光芒，以雙方品牌標誌色堆疊而成的禮物盒耶誕樹，搭配環繞的暖金燈串。圖/台北寒舍艾美酒店提供

迎接耶誕佳節，台北寒舍艾美酒店攜手丹麥國際珠寶品牌Pandora推出「鎏星璀璨・聖誕心禮」系列活動，酒店內外化身節慶舞台，最吸睛的是酒店入口處、以雙方品牌標誌色堆疊而成的2.5米禮物盒耶誕樹，禮盒優雅層疊，頂端點綴象徵祝福的愛心造型，搭配環繞的暖金燈串，在夜幕下綻放宛如珠寶般迷人的光澤。

同步推出「耶誕心禮」住房專案，即日起至12月24日入住豪華客房或主管套房，每晚彈性房價加2,025元+15.5%，即贈Moët法國酩悅香檳，預訂主管套房可享升等禮遇，限量入住前30組再送Pandora飾品。

此外，即日起DRIP & DOUGH推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，6吋1,680元。12月24日至25日，TIPSY Sparrow端出耶誕晚宴，每套2,580元+10%。探索廚房甜品區則呈現繽紛限定甜點，營造童話般的浪漫氛圍。同時，凡於指定餐廳消費滿額再贈Pandora限量精品好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「耶誕心禮」住房專案，預訂主管套房前30組再加贈Pandora限量禮品。贈品數量有限、贈完為止。圖/Pandora提供
「耶誕心禮」住房專案，預訂主管套房前30組再加贈Pandora限量禮品。贈品數量有限、贈完為止。圖/Pandora提供
台北寒舍艾美酒店選品店DRIP & DOUGH推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，6吋售價1,680元。圖/台北寒舍艾美酒店提供
台北寒舍艾美酒店選品店DRIP & DOUGH推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，6吋售價1,680元。圖/台北寒舍艾美酒店提供
「耶誕心禮」住房專案，每晚彈性房價加2,025元+15.5%，即贈Moët法國酩悅香檳，再享升等至景隅套房，限量前30組再送Pandora飾品。圖/台北寒舍艾美酒店提供
「耶誕心禮」住房專案，每晚彈性房價加2,025元+15.5%，即贈Moët法國酩悅香檳，再享升等至景隅套房，限量前30組再送Pandora飾品。圖/台北寒舍艾美酒店提供
12月24日與12月25日，於指定餐廳消費，發票金額達萬元起，即可依規定兌換不同的Pandora禮品。於寒舍食譜消費滿25,000元即贈金色鐫刻心形吊飾搭配船錨鏈圈項鍊，數量有限、贈完為止。圖/Pandora提供
12月24日與12月25日，於指定餐廳消費，發票金額達萬元起，即可依規定兌換不同的Pandora禮品。於寒舍食譜消費滿25,000元即贈金色鐫刻心形吊飾搭配船錨鏈圈項鍊，數量有限、贈完為止。圖/Pandora提供
由米其林一星名廚李皞擔任廚藝總監的TIPSY Sparrow，將於12月24至25日晚間推出耶誕饗宴，每套2,580元+10%。圖／台北寒舍艾美酒店提供
由米其林一星名廚李皞擔任廚藝總監的TIPSY Sparrow，將於12月24至25日晚間推出耶誕饗宴，每套2,580元+10%。圖／台北寒舍艾美酒店提供

酒店 套房 主管

相關新聞

LINE Pay Money電子支付正式上線 與iPASS MONEY分家 現有用戶這樣做

全新電子支付服務LINE Pay Money正式上線，用戶現在只要更新LINE至15.18.1版本以上、LINE Pay...

台北寒舍艾美ＸPandora！2.5米禮物盒耶誕樹璀璨點燈

迎接耶誕佳節，台北寒舍艾美酒店攜手丹麥國際珠寶品牌Pandora推出「鎏星璀璨・聖誕心禮」系列活動，酒店內外化身節慶舞台...

吃得到星廚之戰料理！「最難訂鐵板燒」推新菜 棺材板、鼎邊銼大變身

被網友譽為「台北最難訂位鐵板料理」的「Will’s Teppanyaki」，即將迎來品牌5週年。品牌創辦人Will Ka...

宋威龍、魏大勛成OMEGA品牌代言人 四代Planet Ocean 600米火熱上手

亞洲娛樂除了日本、韓星蔚為風潮，近年東南明星如泰國也有逐漸升溫的趨勢。近日在中國重慶舉辦的一場精品活動上，共有中國男星宋...

氣溫驟降冬季羽絨新款報到 時髦韓系、機能戶外各有選擇

受到第一波東北季風影響氣溫一路溜滑梯，出門禦寒衣物準備穿起來。羽絨外套、背心可說是冬季必備穿搭神器，來看看最近有哪些時髦...

奈良美智嘉義特展門票秒殺 點名在嘉拍攝影片「大濛」掀熱潮　

日本世界級藝術家奈良美智日前在社群，點名嘉義拍攝電影「大濛」，一句「現在最想看的台灣電影，就是大濛」瞬間引爆討論，不僅影...

