台北寒舍艾美ＸPandora！2.5米禮物盒耶誕樹璀璨點燈
迎接耶誕佳節，台北寒舍艾美酒店攜手丹麥國際珠寶品牌Pandora推出「鎏星璀璨・聖誕心禮」系列活動，酒店內外化身節慶舞台，最吸睛的是酒店入口處、以雙方品牌標誌色堆疊而成的2.5米禮物盒耶誕樹，禮盒優雅層疊，頂端點綴象徵祝福的愛心造型，搭配環繞的暖金燈串，在夜幕下綻放宛如珠寶般迷人的光澤。
同步推出「耶誕心禮」住房專案，即日起至12月24日入住豪華客房或主管套房，每晚彈性房價加2,025元+15.5%，即贈Moët法國酩悅香檳，預訂主管套房可享升等禮遇，限量入住前30組再送Pandora飾品。
此外，即日起DRIP & DOUGH推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，6吋1,680元。12月24日至25日，TIPSY Sparrow端出耶誕晚宴，每套2,580元+10%。探索廚房甜品區則呈現繽紛限定甜點，營造童話般的浪漫氛圍。同時，凡於指定餐廳消費滿額再贈Pandora限量精品好禮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
