吃得到星廚之戰料理！「最難訂鐵板燒」推新菜 棺材板、鼎邊銼大變身

被網友譽為「台北最難訂位鐵板料理」的「Will’s Teppanyaki」，即將迎來品牌5週年。品牌創辦人Will Kao（高郁皓）延續「將台灣味搬上鐵板舞台」的料理信念，將「棺材板」、「鼎邊銼」等在地小吃靈魂融合鐵板技藝，推出三款套餐方案，預計將於12月15日正式登場，讓賓客享受到鐵板料理的更多可能性。

Will過去從夜市鐵板燒開始接觸餐飲，陸續經歷高級鐵板料理餐廳、日式懷石料理、五星飯店等不同領域，後於2020年12月正式創立Will’s Teppanyaki。不同於傳統鐵板燒著重於「乾煎」，Will將鐵板視為料理媒介，延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法，加上記憶中的台灣滋味，讓各式台灣小吃重新解構重組為嶄新的鐵板料理，因此獲得許多消費者青睞，目前已經開設「敦北本店」、「敦北二店」以及「民權三店」等三間分店，同時Will也應邀參加《星廚之戰》，展現自我的創意。

迎來品牌5週年，Will’s Teppanyaki重新調整菜單，除了收納創始時的經典菜色，也加入《星廚之戰》的作品與其他的全新菜色，規劃出2,380元、2,880元、3,600元等3種價位的套餐。其中2,380元的套餐方案採9道式設計，其中「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」為節目競賽的代表料理。將鮑魚、軟絲煎至軟彈，搭配蘑菇與洋蔥等食材，以及大骨湯為基底的羊肝菌菇湯，共同裝盛於法式布里歐麵包中，能夠品嚐到食材本身的風味與質地，也能感受台灣小吃與西式料理的巧妙結合。

向經典小吃致敬的「鼎邊銼玻璃燒」，將澳洲水姑娘龍蝦頭肉、香菇、蝦米、芹菜、乾燥金針花等食材，共同與雞豚骨高湯封入透明玻璃紙內，並以鐵板加熱蒸煮，最後並添上在來米粉現煎的鼎邊銼，滋味鮮明並帶有滑潤口感。此外，套餐中還有「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」、「和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片」、「蝦皇撈汁・蒜味炒飯」、「牡蠣蒸蛋．昆布醬」等不同料理。

加價至2,880元的方案，則可將蝦皇撈汁・蒜味炒飯升級為「鴨肝飯」。先將進口鴨肝微煎上色，再將鴨肝置於秘製照燒醬中持續加熱，讓醬汁與油脂乳化交融，最後再將鴨肝搭配充滿鑊氣的鐵板蒜味炒飯一同品嚐，風味醇厚悠長。至於3,600元方案採10道式設計，同樣提供「鴨肝飯」之餘，開胃料理更升級為「蟹．海膽．春捲」，並且額外增加「魚翅天婦羅．撈汁」，讓整體菜色更具大海氣息與奢華感。

除了針對5週年進行菜單升級，店內也邀請世界唎酒師大賽冠軍張鴻亮（Johnny）擔綱酒款策劃，圍繞「溫度、包容性與鐵」三大元素，提供餐酒搭配方案，提供櫻尾單桶日本威士忌」、「MER SOLEIL Chardonnay '23」、「翠玉 純米吟釀」、「R. Lopez de Heredia Vina Bosconia Rioja Reserva Tinto 2011」等酒款，呼應不同料理的個性與特色，更添整體延續感。