宋威龍、魏大勛成OMEGA品牌代言人 四代Planet Ocean 600米火熱上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國演員暨品牌大使宋威龍。圖／OMEGA提供
亞洲娛樂除了日本、韓星蔚為風潮，近年東南明星如泰國也有逐漸升溫的趨勢。近日在中國重慶舉辦的一場精品活動上，共有中國男星宋威龍與魏大勛出席，「加碼」泰國明星Gulf（Gulf Kanawut），以及菲律賓演員Kyle Echarri與Enchong Dee，五人的Instagram社群粉絲總數上看約1,370萬，堪稱亞洲星光聯盟！

原來這是瑞士高級腕表歐米茄（OMEGA）在中國重慶舉辦的新品上市派對活動，同時發表了將由宋威龍與魏大勛成為OMEGA最新品牌大使，只見五人分別配戴了最新第四代的Planet Ocean 600米腕表，其中趙大勛表示，OMEGA是他非常欣賞的品牌，而本次合作也讓他更加深入理解品牌的海洋傳承與表款故事，「全新的PlanetOcean讓我一見傾心，不僅擁有卓越的防水性能，外型更展現勇氣、決心與探索精神。」宋威龍則感性補充，「從小在海邊長大，又熱愛潛水，我對歐米茄的潛水表始終充滿崇敬。」

在日前於中國重慶舉辦的歐米茄（OMEGA）Planet Ocean活動，是為2005年上市、今年發表第四代的600米腕表在邁阿密之後的全球第二站盛大上市；與歷代Planet Ocean相比，第四代的設計變動不少，包含後底蓋改為封閉式、表殼輪廓更為鋒芒俐落，同時功能上也少見取消了排氦氣閥，相較之下，由於少了排氦氣閥，同時整體厚度從前作第三代的16.09縮減為13.79毫米，所以整體的上手舒適感提高了，最後是面盤上的四個阿拉伯數字12、3、6、9的字型也經過精密設計，字體變得更為厚實立體、似乎也呼應了表款的強悍風格。

表款共有黑、藍、橘三個表圈，各別搭配黑色面盤、金屬鍊帶或橡膠表帶，合計7只型號，可洽全台OMEGA專門店詢問。

中國演員暨OMEGA品牌大使宋威龍以成套深咖啡色西裝搭配橘色表圈、精鋼鍊帶的Planet Ocean 600米表款。圖／OMEGA提供
橘色一直都是OMEGA Planet Ocean的經典顏色，先前便曾發表一只Ultra Deep的6,000米防水五級鈦金屬腕表，非一般強悍。圖 / OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表將帶來橘色、藍色、黑色三種表圈配置，搭配不同表帶，合計7款型號。圖／OMEGA提供
歐米茄OMEGA日前在中國重慶舉辦了Planet Ocean發表派對，並包含多位亞洲明星（由右至左）：Kyle Echarri、宋威龍、Gulf、魏大勛與Echong Dee盛大出席。圖／OMEGA提供
中國演員暨品牌大使魏大勛手上配戴了一只第四代OMEGA Planet Ocean 600米腕表。圖／OMEGA提供
設計 腕表 品牌

