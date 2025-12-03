宋威龍、魏大勛成OMEGA品牌代言人 四代Planet Ocean 600米火熱上手

亞洲娛樂除了日本、韓星蔚為風潮，近年東南明星如泰國也有逐漸升溫的趨勢。近日在中國重慶舉辦的一場精品活動上，共有中國男星宋威龍與魏大勛出席，「加碼」泰國明星Gulf（Gulf Kanawut），以及菲律賓演員Kyle Echarri與Enchong Dee，五人的Instagram社群粉絲總數上看約1,370萬，堪稱亞洲星光聯盟！

原來這是瑞士高級腕表歐米茄（OMEGA）在中國重慶舉辦的新品上市派對活動，同時發表了將由宋威龍與魏大勛成為OMEGA最新品牌大使，只見五人分別配戴了最新第四代的Planet Ocean 600米腕表，其中趙大勛表示，OMEGA是他非常欣賞的品牌，而本次合作也讓他更加深入理解品牌的海洋傳承與表款故事，「全新的PlanetOcean讓我一見傾心，不僅擁有卓越的防水性能，外型更展現勇氣、決心與探索精神。」宋威龍則感性補充，「從小在海邊長大，又熱愛潛水，我對歐米茄的潛水表始終充滿崇敬。」

在日前於中國重慶舉辦的歐米茄（OMEGA）Planet Ocean活動，是為2005年上市、今年發表第四代的600米腕表在邁阿密之後的全球第二站盛大上市；與歷代Planet Ocean相比，第四代的設計變動不少，包含後底蓋改為封閉式、表殼輪廓更為鋒芒俐落，同時功能上也少見取消了排氦氣閥，相較之下，由於少了排氦氣閥，同時整體厚度從前作第三代的16.09縮減為13.79毫米，所以整體的上手舒適感提高了，最後是面盤上的四個阿拉伯數字12、3、6、9的字型也經過精密設計，字體變得更為厚實立體、似乎也呼應了表款的強悍風格。