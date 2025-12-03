快訊

氣溫驟降冬季羽絨新款報到 時髦韓系、機能戶外各有選擇

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Mark Gonzales今年秋冬推出多款不同樣式韓系羽絨設計。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales今年秋冬推出多款不同樣式韓系羽絨設計。圖／Mark Gonzales提供

受到第一波東北季風影響氣溫一路溜滑梯，出門禦寒衣物準備穿起來。羽絨外套、背心可說是冬季必備穿搭神器，來看看最近有哪些時髦、實穿的羽絨服飾上新款。

Mark Gonzales最潮韓系羽絨

街頭潮牌「Mark Gonzales」小天使今年秋冬以返回復古年代為主軸，並推出多款不同樣式的羽絨款式，包括寬版輪廓、質感材質、大膽配色、異材質拼接，韓國設計團隊讓羽絨衣除了實用的保暖，更能穿出時髦感。即日起Mark Gonzales小天使推出秋冬部分商品8折起，至明年1月4日推出滿6,000元再贈品牌小花購物袋，限定贈品送完為止。

Mark Gonzales小天使羽絨外套以輕量保暖為核心，搭配韓系穿搭喜愛的寬版剪裁與特殊材質，穿出時髦輪廓。採用80%鴨絨和20%羽毛比例，基本款羽絨外套的圓領設計讓穿搭更顯俐落感，另有背心款，搭配帽T、T-shirt或直接疊穿可穿出層次感。

另有以麂皮拼接作為視覺亮點的立領羽絨外套，立領設計加上立體壓線讓造型有層次，微光澤與麂皮的拼接面料在深色基調中強化細節，就算全黑穿搭也能有個性不單調。復古街頭風可選擇燈芯絨材質搭配短版蓬鬆輪廓，胸口的小愛心徽章帶出玩味細節。除了男性、中性款，針對嬌小的女性另有專屬女生版的短版羽絨外套可供選擇。

ECCO X White Mountaineering羽絨系列

來自丹麥的ECCO今年持續攜手日本頂級戶外服裝品牌White Mountaineering推出多款秋冬新作，同時也帶來多款羽絨系列。

當中，「羽絨外套」立領的設計加強頸部的防風效果，80%的羽絨填充增加保暖度，搭配3D人體工學剪裁設計，揮別羽絨外套溫暖厚重的印象；「羽絨背心」含90%的羽絨填充設計，在設計時加強版型設計更加修飾身形，穿出秋冬最溫暖的時尚疊穿。

「三合一羽絨外套」分為兩件式設計，三種穿搭法，第一種是單穿擁有90%充絨量的羽絨內衫，透過「絎缝」手法打造的時尚線條；第二種只穿外層的防風防潑水外套，輕便外出；第三種是內外合一的穿法，利用前襟的隱藏式拉鍊、袖口處的鈕扣將內衫與外套穩固結合，將防風與保暖效果達到極致，三種造型隨心所欲調整保暖程度，男女款均有多色可選，兼具時尚與實用性。

Hilltop山頂鳥防風防水保暖一次到位

Hilltop山頂鳥41周年推出全系列冬季新品，包含GORE-TEX、WINDSTOPPER防風外套，以及遠紅外線石墨烯蓄熱羽絨等多款機能服飾。本季主打的GORE-TEX二合一防水石墨烯蓄熱羽絨長大衣，外層具備GORE-TEX防風防水且透氣的高規格機能，內層採用遠紅外線石墨烯蓄熱羽絨，主打保暖又不顯厚重，面對濕冷、風大或溫差變化，提供穩定的保暖表現。另一款雙面穿超潑水石墨烯蓄熱羽絨內背心可視天氣搭配，雙面設計可在白色與綠色間轉換造型，是實用的層次單品。

Mark Gonzales男女同款，小天使布章輕量圓領羽絨外套，4,580元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales男女同款，小天使布章輕量圓領羽絨外套，4,580元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales男女同款，刺繡MG LOGO羽絨背心，6,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales男女同款，刺繡MG LOGO羽絨背心，6,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales專屬女生版的羽絨外套，增添女孩風的細節。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales專屬女生版的羽絨外套，增添女孩風的細節。圖／Mark Gonzales提供
ECCO x White Mountaineering三合一羽絨外套為兩件式設計，外層防風防潑水、內層保暖，可拆開單穿亦可合穿，三種穿法自由搭配，21,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering三合一羽絨外套為兩件式設計，外層防風防潑水、內層保暖，可拆開單穿亦可合穿，三種穿法自由搭配，21,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering羽絨外套石灰白，17,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering羽絨外套石灰白，17,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering羽絨背心軍綠色，12,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering羽絨背心軍綠色，12,800元。圖／ECCO提供
熱愛戶外活動的李李仁穿上山頂鳥二合一羽絨長大衣，內外層可拆開獨立穿著，旅程中能依溫度自由調整。圖／山頂鳥提供
熱愛戶外活動的李李仁穿上山頂鳥二合一羽絨長大衣，內外層可拆開獨立穿著，旅程中能依溫度自由調整。圖／山頂鳥提供
李李仁內搭山頂鳥雙面羽絨背心，雙面設計可在白色與綠色間轉換造型。圖／山頂鳥提供
李李仁內搭山頂鳥雙面羽絨背心，雙面設計可在白色與綠色間轉換造型。圖／山頂鳥提供

