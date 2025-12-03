聽新聞
奈良美智嘉義特展門票秒殺 點名在嘉拍攝影片「大濛」掀熱潮
日本世界級藝術家奈良美智日前在社群，點名嘉義拍攝電影「大濛」，一句「現在最想看的台灣電影，就是大濛」瞬間引爆討論，不僅影迷暴動、外國網友也好奇「這部片到底有什麼魔力」，讓嘉義即將登場的奈良美智特展掀起搶票潮，假日場次秒殺。
熱映中的「大濛」由陳玉勳執導，是嘉義白色恐怖時代故事，奪金馬大獎，包括最佳劇情片、原著劇本、美術設計等，由柯煒林、方郁婷、9m88主演，描繪40年代小人物尋親旅程。拍片外景地點在嘉義。
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，12日在嘉縣新港文化館25號倉庫登場。文化總會表示，展期12日起至明年5月17日，每月15日中午12點開放下月場次預約（2月提前至13日）。11月26日開放12月與2月檔期，約4500張門票火速被搶光，網友以「你搶到奈良美智了嗎」作為最新問候語。展覽採每梯次1小時、整點入場，每天共8梯次，每場限50人（含40人線上預約、10人現場候補）。周二、周三上午9時至12時保留給嘉義縣市高中職以下學校團體預約。
文化總會同步公布交通資訊，高鐵旅客可至嘉義高鐵站轉乘計程車或台灣好行；台鐵旅客則可於嘉義站、民雄站轉搭嘉義客運或好行公車前往新港。自行開車則可使用新港奉天宮周邊及嘟嘟房停車場等停車設施。
展覽周邊商品店12日起至明年5月17日營業，地點位於新港鄉中正路1號，周二至周日開放至下午5時半。奈良美智特展海報以嘉義太平雲梯暮色雲海為視覺主題，被形容為「最濕冷也最溫暖嘉義之旅」。在金馬得獎電影大濛」加持下，奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」特展掀年底觀光話題。
