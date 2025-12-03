SOGO台北店過耶誕點數換購物金會員再領折價券 微風滿萬送萬點

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
忠孝館1F「香港迪士尼樂園鐵路-小鎮大街火車站」主題裝置。圖／SOGO提供
迎接年底節慶旺季，百貨陸續公布耶誕活動，遠東SOGO台北店12月4日起推出Xmas Sale 7折起，還有扣點換購物金活動。

SOGO台北店12月4日至12月25日推出耶誕歡樂點點換購物金，扣500點兌換「300元耶誕購物金」、扣200點換「100元耶誕購物金」，可於指定品牌十足抵用。另外12月18日起至元旦，App會員再獨享400元折價券(忠孝館、復興館各1張200元)，指定男女裝/女鞋/童裝玩具/鍋具/寢飾..等業種，單筆滿3000元現折200元。銀行刷卡回饋12月19日至12月31日刷遠東快樂信用卡，當日當館單卡累積滿10,000元以上，可兌換4% SOGO電子抵用券，回饋無上限。

SOGO忠孝館也在1樓廣場推出穿上香港迪士尼20周年限定派對服飾的巨型米奇裝置、7米高的迪士尼朋友主題耶誕樹、香港迪士尼樂園鐵路－小鎮大街火車站、香港迪士尼20周年拍照小屋等裝置，3樓與11樓也分別有主題打卡點。復興館則打造超過10米高、以古典雕花城堡門包圍的耶誕樹。復興館並於12月16日至12月30日在9樓中庭推出耶誕節慶市集，展出多款節慶主題商品與手作點心，耶誕市集餐飲櫃位單筆消費滿1,000元以上，持SOGO APP內快樂購卡可兌換限量「繽紛耶誕針織包」。

微風耶誕檔期即起至明年1月4日，憑微風積點禮遇會員高級珠寶滿3萬元送1萬點($1,000)，國際精品滿1萬元送1萬點($1,000)，流行名品滿5千元送5千點($500)，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3千元送3千點($300)。微風聯名卡加碼於12月7日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈2萬點(＄2,000)，全館滿3萬元再贈3千點($300)。

微風高樓層餐廳往往是節慶熱門訂位據點，微風信義的SEA TO SKY推出耶誕單人節慶套餐，還有頂級Buffet饗饗、美國名店Morton's The Steakhouse，跨年夜則可前往微風南山的SMITH & WOLLENSKY、川雅、MiraWan與 SAFFRON 46，享受高空景觀、戶外露台或頂級包廂共度倒數時刻。

遠東SOGO忠孝館1F「香港迪士尼20周年拍照小屋」。圖／SOGO提供
忠孝館11F「香港迪士尼20周年動物方城市主題裝置」。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館即日起推出「香港迪士尼20周年巨型米奇裝置」。圖／SOGO提供
遠東SOGO復興館耶誕樹。圖／SOGO提供
忠孝館RABEANCO UNNI Nano手挽袋原價7,580元，特價6,440元。圖／SOGO提供
復興館STEVE MADDEN Lodge毛絨金屬釦飾短靴原價4,280元，特價3,280元，共限30雙。圖／SOGO提供
微風信義SEA TO SKY海洋瑰寶，2025耶誕單人套餐推薦價3,980元起，服務費10%另計（圖片僅供參考，餐點供應內容以實際菜單為主）。圖／微風提供
微風信義Penhaligon’s 2025節日月亮女神精巧禮盒，1,720元。圖／微風提供
微風信義BYREDO冬日雪夜香氛蠟燭240g，2,875元。圖／微風提供
香港迪士尼 微風南山 SOGO

