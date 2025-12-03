《有市集－原創角色大富翁》聖誕登陸新光南西！16 組原創 IP 打造冬季熱門據點

今年聖誕檔期，北台灣最大規模的原創角色活動「有市集－原創角色大富翁」台北站將於 12 月 3 日至 1 月 4 日在新光三越台北南西店一館 9 樓登場。現場集結 16 組人氣原創 IP，入口以節慶主題布置並設置 KINGJUN 大型公仔作為視覺亮點；活動亦推出 IP 抽獎體驗與期間限定滿額贈禮，預計成為聖誕檔期備受關注的原創角色市集。

圖／有你共創提供

本次「原創角色大富翁」以 16 組人氣原創 IP 的集體亮相為最大亮點，包括 KINGJUN、伸縮自如的雞與鴨、變種吉娃娃、狗狗夾星、蜜可魯、小黃間、瘋狂眼珠、胡子碰碰 OHIGE no PON 等高聲量原創角色齊聚，形成北台灣少見的大型原創角色陣容。

活動期間也舉辦「週末限定簽繪」，邀請創作者親臨現場與粉絲交流，並繪製手繪紀念。粉絲能直接看見角色在作者筆下逐漸成形的過程，透過筆觸細節更貼近角色本身，也讓有市集多了一份真實而溫和的互動感。

有市集同步推出多項限定體驗，現場最吸睛的「有點好抽」巨型紅包抽獎機，每抽 99 元即可獲得價值超過 150 元的 IP 商品，成為民眾必玩的話題亮點。主辦單位也推出「消費滿額贈」，現場消費滿 500 元並加入有點市 LINE 會員，即可獲得懶散兔隨機盲盒乙個（數量有限），讓喜愛療癒小物的粉絲更增添蒐藏樂趣。

「有市集－原創角色大富翁」台北站以原創角色集結、創作者現場互動與多項限定體驗，打造兼具選品、收藏與交流氛圍的冬季市集。主辦單位「有你共創」表示，希望透過原創角色與創作者同台的形式，讓民眾在年末節慶中，以更貼近的方式感受原創作品背後的創作心意與魅力。「有市集－原創角色大富翁」台北站自 12 月 3 日至 1 月 4 日於新光三越台北南西店一館 9 樓登場，更多活動資訊請搜尋「有點市」官方粉絲團。