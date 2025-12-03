感受北國的冷冽甜美 Swatch白陶瓷Moonshine Gold腕表 限量限時上市
每個人的冬天都有不同回憶，可能是冷冽或溫暖、家人團聚或與朋友相伴，各自精彩。Swatch宣布將在12月4日（四）發表全新Bioceramic MoonSwatch系列Mission to Earthphase-Moonshine Gold腕表，以「冷月滿月」為靈感，並再度結合討喜的Snoopy元素與「地相」顯示功能，限定問世。
Swatch在2025年曾先後發表了三只海軍藍色Bioceramic生物陶瓷表殼的Bioceramic MoonSwatch系列，表款融匯以同集團高價品牌OMEGA經典「超霸登月」款Speedmaster Moonwatch表款的各種細節，包含高辨識度、手表面盤12點鐘方向的Dot over 90，從月球觀看地球的「地相」功能也是Swatch特色之一，並呈現在面盤10點鐘方向視窗、搭配今年「75大壽」的Snoopy卡通插畫。
本次使用白色陶瓷的表款最大特色在於2點鐘方向的月相顯示，不僅裝飾以OMEGA「Moonshine™ Gold」，兩個月相盤的其中一個將有Snoopy在月球留下的可愛腳印、第二枚月亮則以雪花圖騰，呼應表款的「冷月滿月」主題，讓即便冬季不下（常）雪的國家，也能感受空氣中的冷冽甜美。
表款將在本周四12月4日起至明天春季3月20日為止，於全球限定門市銷售，台灣則將包含Swatch的台北101概念店、西門町形象店、新店誠品裕隆城、新竹SOGO、新光三越中港店、新光三越小北門、高雄夢時代門市，合計7間門市；同時如果喜歡全白色設計，Swatch另有清涼果凍感的Aurelia Aurita潛水表、簡潔俐落的Chequered White、方正幾何的What If...All White、圓形經典的White Rebel等款式， 全數皆為白色或透明細節，在歲末年終之際，回歸純真、重新（心）出發。
