裝潢前必看清單！最值得一次到位的居家設備TOP 10 入住後才知有多重要

搬新家或裝潢時，最怕的不是多花錢，而是事後發現有些設備「一開始沒裝超可惜」！很多人入住後才意識到，當初隨意取捨的決定，其實天天都在影響生活品質，像是馬桶舒適度不夠、冷氣太吵、收納櫃滑軌卡卡。這些看似微不足道的小事，久了都會成為生活中的小麻煩。設計師提醒，選設備時別只看外觀或價格，使用感、耐用度與維修便利性，才是真正左右居住體驗的關鍵。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十大居家裝潢最值得一次到位的設備，從搭配智慧便座的馬桶、乾溼分離的隔間到隱藏式收納櫃，做好細節設計，大幅提升居家生活品質。

室內設計師分享，挑選得宜不僅能讓空間更整潔，也能讓日常使用更順手、更舒適。想讓新家住起來輕鬆又不費心，最關鍵的時機就是在裝潢階段做好功課、一次規劃到位。畢竟等入住後才想重弄，不只花錢又費時，還可能打亂生活節奏。設備選得好，家的舒適感才能穩穩延續。

No.1 冷氣、空調系統

現代空調早已不只是家電，而是打造居家「微氣候」的重要設備。低功耗、恆溫除濕、防霉濾網等功能，能對抗夏季高溫、改善冬季濕冷；穩定室溫並淨化空氣，也能降低塵蟎與過敏原，讓家中長輩與小孩都住得更舒適。因此，越來越多人在裝潢初期就一次規劃所有房間的空調，減少日後重新施工的麻煩。

有網友在FB社團《裝潢DIY研究室》發問：「暫時性空房，大家會連同裝潢一次安裝所有冷氣嗎？」引來不少討論。「預算寬裕的話一次裝吧！裝了你才能靈活運用」，也有網友回覆，多準備一間裝好冷氣的客房，「未來夫妻吵架時，老公有睡的房間」。

No.2 洗衣機、烘衣機

洗衣機、烘衣機看似普通家電，其實牽涉到水管、排氣、電線、櫃體與通風等多項配置，一旦入住後才想加裝或更換，往往得破牆拉線，不僅耗時，也非常費工。因此，最聰明的做法就是在裝潢階段就把洗衣與烘衣空間一起規劃好，讓水電動線更順暢、櫃體尺寸精準，未來保養維修也更輕鬆。

尤其在台灣這種濕度居高不下的氣候，「洗衣＋烘衣」雙機組合堪稱居家救星！雨天不必煩惱衣服晾不乾，烘完還能蓬鬆無霉味。如果空間有限，也能選擇洗脫烘一體機，一台就能搞定所有流程。有網友提到使用心得，「規劃理想陽台洗衣間動線，依動作習慣（洗→晾→收）排列設備位置」、「認真覺得乾衣機真的相見恨晚，在台北十來年，從來沒感受過這麼蓬鬆乾燥的衣服」。

No.3 馬桶、便座

馬桶絕對是衛浴空間的核心要角，裝潢時除了確認位置與排水，更關鍵的是天天接觸肌膚的「便座」。一組好的溫水洗淨便座，提升舒適度、也能提升清潔度，最值得在裝潢階段一次到位。

以溫水洗淨便座領導品牌TOTO WASHLET為例，主打「電解除菌水」、「自動除臭」與「溫熱便座」等貼心功能。電解除菌水能將自來水電解成含次氯酸成分的潔淨水，深入清潔噴嘴、內壁與便座底部，不靠化學藥劑也能達到99%有效除菌，全家使用更安心。日本「白晶噴嘴」具抗污效果，使污物不易沾黏；而自動除臭會在就座時啟動、結束後切換強力模式，不留尷尬氣味。再加上可自行調節溫度的溫熱便座，從前緣到後方都能全面加溫，讓如廁變成一段放鬆的小儀式。

藝人李佳穎曾在社群平台推薦TOTO WASHLET，不僅藏線設計簡單俐落，清潔方便可一鍵拆蓋。Dcard也有網友分享心得，「買有電解除菌水的款式，用完後它會自動對噴嘴除菌，我們習慣幾天就用濕布擦一下噴嘴，都還是很乾淨！多重保障更放心一些」、「我們家也是Ｔ牌，趁優惠買的，價格會划算不少，有省電模式還滿好的，清潔上也方便」。

No.4 窗簾

窗簾幾乎決定了一個家的光線氣質與隱私尺度，因此裝潢時從窗框尺寸、軌道位置，到選擇電動或手動、遮光或透光布料，都最好一次規劃到位。只要前置作業做好，居家空間的比例、採光與視覺一致性就能輕鬆呈現。

隨著智慧家居普及，電動窗簾更成為許多新成屋的熱門選項。透過遙控器、App或語音即可操控，一鍵調整光線、私密性，尤其適合挑高空間與多面窗設計，原本難以手動開闔的窗簾也能優雅滑動。藝人謝依霖在YouTube頻道開箱自地自建的新家，豪華氣派的房子吸引破百萬觀看數，其中就有網友提到，「米白色的沙發、還有飄逸的窗簾，讓客廳的景致更加雅觀」、「聲控窗簾好處是避免拉上拉下，省時」、「整間房子不只是有智慧電動窗簾，全室都搭配智慧家庭系統」。

No.5 浴缸

浴缸在衛浴中占的面積不小，一旦入住後才想加裝或調整，不僅可能破壞地磚、牆磚，施工費用也會大幅增加。因此在裝潢階段就應把浴缸尺寸、排水坡度、防水層、牆面包覆材質，以及玻璃隔屏與扶手位置一次規劃完成，才能讓動線流暢、視覺協調且水氣不外溢。

許多人想泡澡又礙於蝸居小坪數住宅，裝修設計IG《起新厝(@kixincuo)》表示，只要聰明設計，小空間也能泡出儀式感。像是採用一字型浴室動線，使視覺更開闊；下沉式或內嵌式浴缸則能降低高度、保留窗景；或將浴缸與淋浴區整合，省空間又不犧牲泡澡體驗。透過巧妙規劃，再小的家也能享受屬於自己的放鬆角落。

No.6 系統櫃

許多網友在裝潢時，把最多心力放在系統櫃規劃上。從衣櫃、餐櫃、書櫃到影音櫃，大到櫃體形式，小到尺寸、材質、把手、內建燈條與插座位置，每一個細節都會影響空間的美感與使用效率。唯有將牆面、地板、燈具與電源完整整合，才能讓收納與展示功能自然融合，真正打造好看又好用的生活空間。

有網友提到，「大推做系統櫃，設計師使用心得超愛，可以依照喜歡的模式訂製」、「整體心得先說結論：1.幾乎所有空間都還是覺得當初設計得很值得。2.機能好、收納空間夠，尤其是「浴室鏡櫃」超好塞。3.選白色系板材真的好看，但⋯確實比較容易髒。」、「系統櫃很多人都不喜歡用拉籃，怕東西掉下去或是容易覺得雜亂，但我覺得打開比較清楚，一目了然！這很主觀，還是要針對需求去做選擇」。

PTT上有網友認真求助：「洗碗機真的值得買嗎？有人後悔過嗎？」對許多人來說，餐後清潔是每天的例行公事，而洗碗機正是把繁瑣變輕鬆的神隊友，甚至被封為「婚姻救星」！若能在裝潢階段就先預留好尺寸、櫥櫃門片與水電位置，廚房動線會更順，使用起來也更直覺不卡卡，真的越早安裝越早享受。

相關文章吸引不少網友分享親身經驗，多半都是推薦入手。留言區提到，「會後悔，後悔太晚買」、「我用過再也不想失去」、「大部分洗碗機都有短行程，量不多也可以洗得很乾淨」、「值得呀，熱水洗碗超乾淨，特別是小孩感冒時有熱水洗過都覺得安心」、「碗拿出來跟新的一樣，而且洗碗碇買家樂福的便宜又好用」。也有人開玩笑表示，「我老婆需要的是自動洗頭機」、「你家只要有洗碗糾紛就是建議裝下去」。洗碗機的存在，不只提升生活品質，更替許多家庭省下不少爭執與時間。

No.8 防水拉門、玻璃隔間

由生活鎖事團隊運營的知識型網站《家有喜納瑞》提到，若從長期效益來看，浴室「乾濕分離」絕對值得投資。雖然初期成本略高，但無論在安全、衛生或後續維護上，都能大幅提升居家生活品質。透過安裝防水拉門或玻璃隔間，不只能保持浴室乾燥整潔、降低滑倒風險，也能延長衛浴設備的使用壽命。有網友補充，若擔心玻璃水垢可考慮貼膜處理，「用了幾個月下來，真的沒有什麼殘留的水垢整個清潔也很方便，用濕布擦一擦就乾淨，不太容易髒」。

《100室內設計》針對玻璃隔間提出裝潢建議，若想兼具明亮、通透與美感，首先必須了解不同玻璃材質的特性。施工時需考量隔音、防爆與安全性，玻璃厚度、承重與抗風壓，必須符合台灣建築安全法規；五金配件如滑軌、鉸鏈則建議選用不鏽鋼或鋁合金，以提升耐用度；若採用吊掛式設計，更要評估天花板或牆體的承重能力，確保使用安全又美觀。

No.9 排風扇、除濕機

台灣氣候一年四季都偏濕，特別是衛浴、廚房與儲藏間，如果缺乏完善的排風或除濕設施，濕氣很快就會累積、霉菌也容易悄悄上身。因此在裝潢初期就先規劃好排風扇或除濕機的位置、管線預留與開關電源，才能從一開始就打造乾爽、不發霉、好維護的居家環境。

網友提到，「裝浴室排風扇可以換氣、排臭」、「浴室排風扇及除濕機絕對需要，1.洗澡中的水霧及排便臭味用排風扇排出；2.關門、關窗、關排風扇後才是開除濕機」、「排風扇不會馬上讓地面乾爽，先用刮刀刮除地板、牆面的水，再用排風扇輔助；除濕機除濕時記得要將馬桶蓋蓋上，以免影響效果」。

No.10 熱水器

熱水器是家庭每日不可或缺的核心設備，從洗澡、料理到洗衣，穩定的熱水供應都仰賴它。理想牌熱水器官網整理出 6 大選購重點，供正在裝修的家庭一步步規劃：首先確認安裝位置與合適型號，接著檢查家中的瓦斯種類、管線配置，以及管線長度與接頭規格是否匹配。

其次要評估家庭用水量，選擇對應的公升數，同時確認水壓與電源需求。挑選時務必認明 CNS 安全標章，以及具備防止一氧化碳外洩的設計；也別忘了查看廠商是否提供完善保固與售後服務。最後，由專業技師進行安裝與驗收，完整檢測瓦斯、排氣、水管與電源系統，才能確保全家使用更安心。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月5日至2025年11月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

