一次吃紅蟳、松葉蟹、三點蟹！海峽會「蟹宴套餐」限時只到12月底

肥美的蟹蟳，絕對是秋冬不容錯過的美味。「海峽會」今年以「一蟹千味・旬蟹之饗」為主題，選用花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹等食材，於旗下「辰男台粵饗宴」推出期間限定「雙蟹饗宴」套餐，另外也於「懷石SHABU SHABU」同步推出「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐，帶來一場充滿時令氣息的美味篇章。

限時登場的「雙蟹饗宴」套餐，採10道式設計，其中共有6道環繞著秋蟹元素。其中「手拆蟹肉戈渣」以老菜新作的概念，將粵式經典「戈渣」轉化，以雞肉戈渣搭配紅蟳蟹肉，交織出滑嫩與酥脆兼具的層次。另道「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」則運用焗烤手法，將三點蟹肉、帕瑪森起司、馬茲卡彭起司與馬蹄丁結合，透過西式技法重新解構蟹蓋料理，展現粵菜與西式現代風味融合的新意。

此外，「順德魚湯松葉蟹」以香煎手法鎖住松葉蟹的原鮮，並運用順德料理的細火功夫熬煮魚湯作為基底，並透過蝦油與蝦籽提味，整體甘醇鮮美。「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」則是將清蒸鱈場蟹搭配新加坡經典香辣醬，再以蛋白芙蓉承托，搭配酥炸吐司可一次享受多重口感與風味，熱辣中又具蟹肉甘甜。同時套餐中也吃得到「百花蟹鉗香米飯」、「紫蘇午魚佐蟹黃膏」、「黨參花菇燉雞盅」等特色料理，每套3,680元。