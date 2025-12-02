快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

聽新聞
0:00 / 0:00

一次吃紅蟳、松葉蟹、三點蟹！海峽會「蟹宴套餐」限時只到12月底

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
百花蟹鉗香米飯。記者陳睿中／攝影
百花蟹鉗香米飯。記者陳睿中／攝影

肥美的蟹蟳，絕對是秋冬不容錯過的美味。「海峽會」今年以「一蟹千味・旬蟹之饗」為主題，選用花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹等食材，於旗下「辰男台粵饗宴」推出期間限定「雙蟹饗宴」套餐，另外也於「懷石SHABU SHABU」同步推出「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐，帶來一場充滿時令氣息的美味篇章。

限時登場的「雙蟹饗宴」套餐，採10道式設計，其中共有6道環繞著秋蟹元素。其中「手拆蟹肉戈渣」以老菜新作的概念，將粵式經典「戈渣」轉化，以雞肉戈渣搭配紅蟳蟹肉，交織出滑嫩與酥脆兼具的層次。另道「帕瑪森起司蹄蟹蓋寶」則運用焗烤手法，將三點蟹肉、帕瑪森起司、馬茲卡彭起司與馬蹄丁結合，透過西式技法重新解構蟹蓋料理，展現粵菜與西式現代風味融合的新意。

此外，「順德魚湯松葉蟹」以香煎手法鎖住松葉蟹的原鮮，並運用順德料理的細火功夫熬煮魚湯作為基底，並透過蝦油與蝦籽提味，整體甘醇鮮美。「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」則是將清蒸鱈場蟹搭配新加坡經典香辣醬，再以蛋白芙蓉承托，搭配酥炸吐司可一次享受多重口感與風味，熱辣中又具蟹肉甘甜。同時套餐中也吃得到「百花蟹鉗香米飯」、「紫蘇午魚佐蟹黃膏」、「黨參花菇燉雞盅」等特色料理，每套3,680元。

懷石SHABU SHABU同步推出的冬季限定「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐，則以松葉蟹與日本A5和牛相互搭配，呈現溫潤鮮韻，每套12,000元。兩款蟹宴套餐均限時供應至12月31日。

順德魚湯松葉蟹。記者陳睿中／攝影
順德魚湯松葉蟹。記者陳睿中／攝影
手拆蟹肉戈渣。記者陳睿中／攝影
手拆蟹肉戈渣。記者陳睿中／攝影
紫蘇午魚佐蟹黃膏。記者陳睿中／攝影
紫蘇午魚佐蟹黃膏。記者陳睿中／攝影
帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶。記者陳睿中／攝影
帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶。記者陳睿中／攝影
獅城香辣鱈場蟹芙蓉。記者陳睿中／攝影
獅城香辣鱈場蟹芙蓉。記者陳睿中／攝影

套餐 料理

延伸閱讀

粵式老火湯清、香、潤三重奏 台中洲際飯店用米其林團隊打造火鍋鍋底

新增「披薩吃到飽」不加價！兩餐不只年糕火鍋、韓式炸雞299元吃到飽 自助吧「新炸物、聯名披薩」統統能暢吃

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

喉嚨痛時可以吃火鍋嗎？耳鼻喉科醫師建議先忍住，非要吃遵守3原則

相關新聞

一次吃紅蟳、松葉蟹、三點蟹！海峽會「蟹宴套餐」限時只到12月底

肥美的蟹蟳，絕對是秋冬不容錯過的美味。「海峽會」今年以「一蟹千味・旬蟹之饗」為主題，選用花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹等...

世界四大珍稀和牛一次享用！莫爾頓牛排館限時奢華饗宴 2888元起開吃

歲末年終，正是相約聚餐、浪漫約會的時節。位於台北微風信義45樓的高空景觀餐廳「莫爾頓牛排館（Morton's The S...

召喚你的學院魂！OWNDAYS哈利波特聯名再進化 劍橋包收納袋太可愛

哈利波特迷又有新物件可追了，OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，這次以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入...

宋雨琦這樣穿保暖 臉小腿長 一次滿足！冬季必備#1斗篷來了

天氣漸漸變涼，臃腫不是禦寒唯一的選擇！如何穿得時髦又保暖？韓流女團I-DLE成員、FENDI品牌大使宋雨琦以FENDI經...

三星首款三折機Galaxy Z TriFold問世 台灣成海外首發

手機品牌大廠三星2日發表首款三折機Galaxy Z TriFold，而台灣市場目前已確定將正式引進該產品，為海外市場首輪...

免費送炸物、肉盤買1送1！始源最愛的「鼎王」開新店 還有獨家新料理

獲得許多海內外消費者青睞的「鼎王麻辣鍋」，即日起開設全新「台北長安東店」，店內提供多款獨家料理，並跨界推出特色調酒「烏梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。