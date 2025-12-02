大同攜手錢都推出期間限定聯名鍋物 大同寶寶化身甜系火鍋主角

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台灣兩大經典國民品牌大同與錢都首度合作，12月8日起，大同寶寶將化身甜系火鍋主角，在全台錢都日式涮涮鍋門市暖暖登場，期間限定全新鍋品 --《火紅麻奶鍋》與《金黃蜀香鍋》，隨鍋附贈大同寶寶造型棉花糖及大同寶寶祝賀透卡，預計將吸引雙品牌粉絲爭相嚐鮮與收藏。業者／提供
台灣兩大經典國民品牌大同（2371）與錢都首度合作，大同指出，12月8日起，大同寶寶將化身甜系火鍋主角，在全台錢都日式涮涮鍋門市暖暖登場。

合作期間，錢都將推出兩款期間限定全新鍋品--《火紅麻奶鍋》與《金黃蜀香鍋》，隨鍋附贈大同寶寶造型棉花糖及大同寶寶祝賀透卡，預計將吸引雙品牌粉絲爭相嚐鮮與收藏。

不同於其他公仔，大同寶寶因其特殊性與稀少性，多年來累積了許多鐵粉，大同不定期的與異業品牌合作，如國際知名水晶精品、日本休閒服飾、電子票證，英倫精品女裝、單寧潮品服飾等，每每創下高熱度話題，亦是銷售常勝軍。

本次大同寶寶跨界玩很大，攜手適逢29周年慶的錢都，兩大台灣民生國民品牌結合，以最能象徵台灣的品牌公仔大同寶寶為代表，一起開創異業合作的趣味想像並兼顧美味，將大同寶寶化身享受泡湯的甘甜頑童，以其超萌的安全帽大頭為造型棉花糖，沉浸在溫潤香辣的火紅麻辣和濃郁香甜的金黃玉米湯鍋裡，猶如寶寶正在舒適泡湯，視覺可愛療癒爆表！創意十足的聯名，勢將引起火鍋界的一陣騷動，拍照打卡直播。

業者指出，大同與錢都聯名，不僅是台灣兩大具代表性國民民生品牌的跨界趣味結合，更是對台灣老字號品牌堅守初衷的精神致敬。

大同表示，大同以對品質的百年堅持，讓家家戶戶必備的電鍋，成為家鄉媽媽味的經典傳承，並以全系列的家電與電力產品服務台灣民眾生活的每一天，而錢都亦以一鍋鍋熱騰騰的新鮮美味，以親民的價格征服台灣消費者味蕾近30年，透過此次聯名鍋品，希望將品牌精神的溫度、陪伴與幸福感注入更多家庭與好友聚餐時刻。

