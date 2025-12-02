快訊

世界四大珍稀和牛一次享用！莫爾頓牛排館限時奢華饗宴 2888元起開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
鳳凰和牛夏多布里昂油花較少，但均勻細緻的纖維結構，在烹調後依舊保有多汁與嫩度度，是菲力部位中極為稀少的高等級呈現，14盎司售價5,588元。圖／莫爾頓牛排館提供
歲末年終，正是相約聚餐、浪漫約會的時節。位於台北微風信義45樓的高空景觀餐廳「莫爾頓牛排館（Morton's The Steakhouse）」，秉持著「最佳牛排‧無論何處（Best Steak Anywhere）」的經典承諾，於此刻為饕客獻上年度壓軸的限定饗宴。

這家在1978年源自美國芝加哥的頂級牛排館，主打濕式熟成牛排，以近半世紀對品質的堅持聞名全球。為歡慶年末，莫爾頓牛排館即日起至12月31日期間，限時限量推出「世界頂級和牛系列」，即日起開放訂位。此系列特別精選了全球最受矚目的四大珍稀牛排部位與品種，為台灣饕客帶來一場跨越國界的味蕾盛宴。

除了莫爾頓經典的USDA Prime頂級穀飼牛肉，此次「世界頂級和牛系列」集結四大亮點品項，其中「澳洲Mayura Station巧克力紐約客」（8盎司售價2,888元）來自澳洲的「巧克力和牛」，因穀物飼料中添加了巧克力、小熊軟糖等獨特配方而聞名；其紐約客部位肌理結實卻保有細緻肉質，咀嚼後會釋放出淡淡焦糖尾韻。

「澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心」（8盎司售價2,888元）選取肋眼牛排中最精華的核心部位，油脂分布細膩均勻，口感柔軟卻不油膩，被譽為「力量與優雅並存的牛排」。

「澳洲Mort & Co.鳳凰和牛夏多布里昂」（14盎司售價5,588元）：擷取自菲力中最精華的中間部位。夏多布里昂油花較少，但纖維結構細緻，能保有高度多汁與嫩度，適合追求純淨細膩口感的饕客。

「日本熊本和王巴伐特牛排」（6盎司售價2,888元）僅有少數牧場能通過A4至A5級認證的「和王」，其巴伐特部位取自牛腹後腿，肉質緊實柔嫩、油花均勻，是展現和王極致風味的經典之作。

每一道頂級和牛皆由台北莫爾頓牛排館行政主廚王建川（Lawrence Ong）團隊，以精湛手藝詮釋，將世界各地頂級牛肉的風土特質完美呈現。王建川主廚擁有深厚的國際Fine Dining背景，曾任職於德國南部知名高端餐廳Restaurant Überfahrt，隨後加入新加坡Morton's The Steakhouse擔任主廚團隊成員；他來台至今已深耕八年，以嚴謹標準延續莫爾頓的美式奢華風味。

為呼應歲末節慶氛圍，莫爾頓牛排館亦推出了兩款節慶限定特調飲品「Nice & Naughty」（乖與壞）供賓客選擇。調酒「Naughty」（420元）以伏特加為基底，融合百香果與草莓香氣，呈現俏皮奔放的風格；無酒精調飲「Nice」（280元）則結合了草莓與蔓越莓的酸甜，清爽明亮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莫爾頓牛排館推出節慶限定無酒精調飲「Nice」（右）與 調酒「Naughty」。圖／莫爾頓牛排館提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為展現「最佳牛排•無論何處」品牌精神，莫爾頓牛排館即日起至12月31日特別推出「世界頂級和牛系列」，限時限量呈獻來自全球最受饕客矚目的四大珍稀牛排部位與品種。圖／莫爾頓牛排館提供
「澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心」選取肋眼牛排中最精華的核心部位，口感柔軟卻不油膩，8盎司售價2,888元。記者高婉珮／攝影
「日本熊本和王巴伐特牛排」肉質緊實柔嫩、油花均勻，6盎司售價2,888元。記者高婉珮／攝影
「澳洲Mayura Station巧克力紐約客」來自澳洲的「巧克力和牛」，咀嚼後會釋放出淡淡焦糖尾韻，8盎司售價2,888元。記者高婉珮／攝影
