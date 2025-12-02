召喚你的學院魂！OWNDAYS哈利波特聯名再進化 劍橋包收納袋太可愛

哈利波特迷又有新物件可追了，OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，這次以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入劫盜地圖、魁地奇等經典元素，還加碼推出以賽佛勒斯石內卜（Severus Snape）為靈感的網路獨家限定款，同步限定販售霍格華茲四大學院主題多功能收納袋周邊商品。

Harry Potter × OWNDAYS第二彈

「Harry Potter × OWNDAYS」霍格華茲四大學院系列眼鏡，以葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫各自獨特的精神為靈感，並融入鏡框設計。

「劫盜地圖款」將地圖上標誌性的腳印圖案點綴於鏡框邊緣，鏡腳上雕刻出地圖上的文字浮雕，並在透明鏡框上的浮雕營造出立體效果。「霍格華茲款」鏡框上的半圓形刻印有如學院的經典窗戶，鏡腳尾端勾勒出尖頂屋頂的輪廓，左鏡腳上施以霍格華茲的校訓「Draco Dormiens Nunquam Titillandus（別驚醒沉睡之龍）」。

「魁地奇款」鏡框正面兩側的金屬裝飾是比賽中揮舞的錦旗。鏡腳採用雙色設計，呈現掃帚柄的質感印象，左側鏡腳點綴了勝利象徵的金探子。「石內卜款」鏡腳上雕刻魔法藥學教授賽佛勒斯石內卜的名字並加入了魔杖的造型，鏡腳尾端以大鍋的輪廓和七寶工藝裝飾，呈現課堂上使用的大鍋與藥水色調，這款僅在官方網路商店獨家販售。

同時推出霍格華茲四大學院限定多功能收納袋，設計靈感源自英國傳統書包「劍橋包」，可當作眼鏡收納盒或隨身包使用。內附一條與四大學院配色呼應的限定擦拭眼鏡布，展現濃厚的學院風格。

JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列

JINS則與影片串流服務平台Netflix攜手合作，推出「JINS HOME® × Netflix聯名眼鏡系列」，這次聯名系列，以追求舒適無壓、專為「宅家模式」而生的「JINS HOME®」系列為基礎，並從Netflix的熱門作品類型中汲取靈感，推出6型2色共12款聯名眼鏡，包含了讓人聯想到喜劇電影場景的經典小巧圓框，以及謎樣飛行員鏡框等，顏色設計採用Netflix的經典紅與簡約黑，搭配輕盈舒適的配戴感。