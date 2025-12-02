快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

召喚你的學院魂！OWNDAYS哈利波特聯名再進化 劍橋包收納袋太可愛

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感。圖／OWNDAYS提供

哈利波特迷又有新物件可追了，OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，這次以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入劫盜地圖、魁地奇等經典元素，還加碼推出以賽佛勒斯石內卜（Severus Snape）為靈感的網路獨家限定款，同步限定販售霍格華茲四大學院主題多功能收納袋周邊商品。

Harry Potter × OWNDAYS第二彈

「Harry Potter × OWNDAYS」霍格華茲四大學院系列眼鏡，以葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫各自獨特的精神為靈感，並融入鏡框設計。

「劫盜地圖款」將地圖上標誌性的腳印圖案點綴於鏡框邊緣，鏡腳上雕刻出地圖上的文字浮雕，並在透明鏡框上的浮雕營造出立體效果。「霍格華茲款」鏡框上的半圓形刻印有如學院的經典窗戶，鏡腳尾端勾勒出尖頂屋頂的輪廓，左鏡腳上施以霍格華茲的校訓「Draco Dormiens Nunquam Titillandus（別驚醒沉睡之龍）」。

「魁地奇款」鏡框正面兩側的金屬裝飾是比賽中揮舞的錦旗。鏡腳採用雙色設計，呈現掃帚柄的質感印象，左側鏡腳點綴了勝利象徵的金探子。「石內卜款」鏡腳上雕刻魔法藥學教授賽佛勒斯石內卜的名字並加入了魔杖的造型，鏡腳尾端以大鍋的輪廓和七寶工藝裝飾，呈現課堂上使用的大鍋與藥水色調，這款僅在官方網路商店獨家販售。

同時推出霍格華茲四大學院限定多功能收納袋，設計靈感源自英國傳統書包「劍橋包」，可當作眼鏡收納盒或隨身包使用。內附一條與四大學院配色呼應的限定擦拭眼鏡布，展現濃厚的學院風格。

JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列

JINS則與影片串流服務平台Netflix攜手合作，推出「JINS HOME® × Netflix聯名眼鏡系列」，這次聯名系列，以追求舒適無壓、專為「宅家模式」而生的「JINS HOME®」系列為基礎，並從Netflix的熱門作品類型中汲取靈感，推出6型2色共12款聯名眼鏡，包含了讓人聯想到喜劇電影場景的經典小巧圓框，以及謎樣飛行員鏡框等，顏色設計採用Netflix的經典紅與簡約黑，搭配輕盈舒適的配戴感。

OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入鏡框設計，4,290元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入鏡框設計，4,290元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入鏡框設計，4,290元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入鏡框設計，4,290元。圖／OWNDAYS提供
霍格華茲四大學院限定多功能收納袋，各790元。圖／OWNDAYS提供
霍格華茲四大學院限定多功能收納袋，各790元。圖／OWNDAYS提供
JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列。圖／JINS提供
JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列。圖／JINS提供
JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列。圖／JINS提供
JINS HOME × Netflix聯名眼鏡系列。圖／JINS提供

眼鏡 地圖 哈利波特 JINS 劍橋

延伸閱讀

影集控玩遊樂園！ 全球首座「Netflix House」費城開幕 走進「航海王、星期三」真實世界，入場免費「沉浸式體驗」玩到爽

兩名神祕參賽者回歸！「黑白大廚2」賽制全改了

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

「阿凡達」名導卡麥隆嗆：Netflix 作品不該角逐奧斯卡！「微上映」根本不合格

相關新聞

世界四大珍稀和牛一次享用！莫爾頓牛排館限時奢華饗宴 2888元起開吃

歲末年終，正是相約聚餐、浪漫約會的時節。位於台北微風信義45樓的高空景觀餐廳「莫爾頓牛排館（Morton's The S...

召喚你的學院魂！OWNDAYS哈利波特聯名再進化 劍橋包收納袋太可愛

哈利波特迷又有新物件可追了，OWNDAYS推出哈利波特聯名系列第二彈，這次以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入...

宋雨琦這樣穿保暖 臉小腿長 一次滿足！冬季必備#1斗篷來了

天氣漸漸變涼，臃腫不是禦寒唯一的選擇！如何穿得時髦又保暖？韓流女團I-DLE成員、FENDI品牌大使宋雨琦以FENDI經...

三星首款三折機Galaxy Z TriFold問世 台灣成海外首發

手機品牌大廠三星2日發表首款三折機Galaxy Z TriFold，而台灣市場目前已確定將正式引進該產品，為海外市場首輪...

免費送炸物、肉盤買1送1！始源最愛的「鼎王」開新店 還有獨家新料理

獲得許多海內外消費者青睞的「鼎王麻辣鍋」，即日起開設全新「台北長安東店」，店內提供多款獨家料理，並跨界推出特色調酒「烏梅...

從門可羅雀到全台爆紅！LOPIA登台近3年大逆轉 2026多家據點將開幕

日本超市LOPIA於2023年在台中Lalaport開設海外首店，主打經濟實惠的價格以及多樣化的熟食選擇切入市場缺口，來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。