宋雨琦這樣穿保暖 臉小腿長 一次滿足！冬季必備#1斗篷來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使宋雨琦演繹FF標誌點綴可可棕斗篷。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹FF標誌點綴可可棕斗篷。圖／FENDI提供

天氣漸漸變涼，臃腫不是禦寒唯一的選擇！如何穿得時髦又保暖？韓流女團I-DLE成員、FENDI品牌大使宋雨琦以FENDI經典剪裁斗篷外套為穿搭主角，將一款實用保暖的經典設計提升至高級優雅的時裝象徵。

斗篷廓形帶來自然優雅的律動，精緻羊毛呢料、俐落肩線、柔順垂墜及內斂奢華的FF標誌點綴，呈現既輕盈又具層次感的冬日氣息。恰到好處的長度顯得下半身修長，而圍裹在脖子和臉部周圍的毛料除了保暖也顯臉小，無論是節慶聚會、年末活動或寒冬旅行，都能輕鬆展現獨有的精緻風格。

FENDI本季推出多款斗篷及披肩式外套，以奶油白、可可棕與深夜黑為主色調，並採用多層次材質組合，詮釋品牌對現代女性柔韌力量，展現兼具優雅與力量的風格，成為本年度冬季必敗單品。

FF灰色Poncho，10萬6,500元。圖／FENDI提供
FF灰色Poncho，10萬6,500元。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹FF標誌點綴可可棕斗篷。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹FF標誌點綴可可棕斗篷。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹冬季斗篷穿搭。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹冬季斗篷穿搭。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹冬季斗篷穿搭。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦演繹冬季斗篷穿搭。圖／FENDI提供
米白色FF標誌Poncho，53,200元。圖／FENDI提供
米白色FF標誌Poncho，53,200元。圖／FENDI提供
FF標誌咖啡色Poncho，53,200元。圖／FENDI提供
FF標誌咖啡色Poncho，53,200元。圖／FENDI提供
米色Poncho，63,200元。圖／FENDI提供
米色Poncho，63,200元。圖／FENDI提供
FF標誌Poncho，71,400元。圖／FENDI提供
FF標誌Poncho，71,400元。圖／FENDI提供

保暖 FENDI 外套

