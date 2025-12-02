三星首款三折機Galaxy Z TriFold問世 台灣成海外首發

手機品牌大廠三星2日發表首款三折機Galaxy Z TriFold，而台灣市場目前已確定將正式引進該產品，為海外市場首輪發售的地區之一；外界推測，新機最快今年底至明年初有機會在台上市，成為台灣市場第一款正式上市的三折機。

業界人士指出，由於三星在台灣市場耕耘已久，近年來無論是直立式機種Galaxy S系列或者摺疊機Galaxy Z系列，在台銷售成績都相當不錯，因此成為三星極為重視的海外市場，所以本次台灣被納為三折機海外首輪市場，其實並不令人感到意外。

根據市調機構調查，依照新機發布時間而有所不同，三星今年在台灣整體手機市占率落在16至27%之間，與主要競爭對手蘋果在爭奪市占率王寶座時互有勝負。

值得注意的是，三星每年旗艦機在台銷售大多都是年增雙位數成長，凸顯出台灣消費者對三星產品的接受度越來越高，且大多給予正面評價與肯定，也讓三星在台市占率排名一直保持前段班。

此外，由於台灣一直是三星在海外市場銷售穩健成長的區域，且屢屢締造市場佳績，因此日前台灣三星總經理梁準原也獲得三星韓國總部升任為三星電子常務，意味著三星對台灣市場確實相當重視。

業界人士表示，三星在台灣市場的品牌行銷預算一向不手軟，且近年來有擴大的跡象，意味著台灣市場不僅用戶消費力強，而且對三星品牌給予正面肯定，才讓三星願意投入更多資源經營台灣市場，對品牌與消費者而言是雙贏局面。