8大酒廠聯手演繹水火風土 帝亞吉歐2025限量原酒臻選系列售價曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
帝亞吉歐「2025 Special Releases 四境臻釀」全系列8支酒款， 全套建議售價46,800元，限量發行。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球知名烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）自2001年起，每年都會以限量、原桶強度裝瓶方式，推出「Special Releases年度限量原酒臻選系列」，不斷挑戰威士忌工藝的極限，致力呈現旗下酒廠最具實驗精神、獨一無二的迷人風味。

今年度全新亮相的「2025 Special Releases 四境臻釀」，更是以大自然界的四大元素——「水、火、風、土」作為創作靈感，匯聚了8款風格迥異且工藝卓越的威士忌原酒。這個系列不僅是一場風味的探索，更是一次以自然為題的敘事交織，開啟了前所未見的品飲旅程。這8款臻品以自然萬象為題，從海潮翻湧、火岩炙焰、清風和韻、到沃土滋養，使每款酒液都彷彿承載著自然力量般獨特。

火元素由眾人熟知的「泰斯卡（TALISKER）」與「樂加維林（LAGAVULIN）」擔綱。「烈焰海潮．泰斯卡14年單一麥芽威士忌限量原酒」以斯凱島火山岩熾熱輻射烘烤的美國橡木桶過桶熟成，為風味注入火山的力量；「穀焰餘香．樂加維林12年單一麥芽威士忌限量原酒」在Pedro Ximénez與Oloroso雪莉歐洲橡木桶熟成，賦予濃郁乾果氣息，溫暖烘烤穀物香中，帶出手工麵包的香氣。

水元素由「蘇格登（THE SINGLETON）」以二段式熟成工藝詮釋，創造出深邃的層次，宛如縱身躍入未知水域般的沁涼。「湛藍深潛．蘇格登格蘭奧德17年單一麥芽威士忌限量原酒」於再次填充桶熟成後，部分放入墨西哥梅茲卡爾桶熟成三年，另一部分放入二次填充雪莉桶熟成五年，完成第二段的熟成後，將這兩部分的酒液融合在一起，打造這款無以取代的湛藍深潛威士忌。

風元素則由「歐本（OBAN）」承載高地沿岸天然海風的清新鹹香，以及「瑰嶼（ROSEISLE）」展現如微風掠過草原般的清新優雅與平衡。「港灣之心．歐本12年單一麥芽威士忌限量原酒」熟成於美國波本桶，融合了甜美太妃糖與溫暖香料，同時帶來柑橘果香與海風鹹味氣息。「和韻清風．瑰嶼14年單一麥芽威士忌限量原酒」以再次填充桶的柔和純淨，融合復活桶的鮮明活力，構築層次精緻的酒液。

最後，土元素的代表有「土潤晴光．克里尼利基（CLYNELISH）18年單一麥芽威士忌限量原酒」融入獨特的「鳳梨酒心 （Pineapple Cut）」實驗酒液，結合了甜美熱帶果香與大地滋養的永恆力量。「瑰石逸品．大雲（DAILUAINE）21年單一麥芽威士忌限量原酒」則以首度發行之姿，推出本系列最高年份作品，飽滿、多層次的風味如同大理石紋理般交錯。而「勇者裸麥．帝尼尼（TEANINICH）8年單一麥芽威士忌限量原酒」更大膽突破常規，首度以裸麥釀造單一穀物威士忌，重新定義大地的力量與創新的勇氣。

「2025 Special Releases 四境臻釀」系列將陸續到貨，酩家可至指定菸酒專賣店選購。整套8支酒款全套建議售價為新台幣46,800元，限量發行，珍稀度更勝以往，為台灣威士忌收藏家獻上難得一遇的珍藏逸品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「和韻清風．瑰嶼14年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度55.9%，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「瑰石逸品．大雲21年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度54.3%，建議售價14,500元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「土潤晴光．克里尼利基18年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度51.6%，建議售價：NT$7,000元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「勇者裸麥．帝尼尼（TEANINICH）8年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度60.3%，建議售價3,000元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「烈焰海潮．泰斯卡14年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度53.9%，建議售價4,000元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「港灣之心．歐本12年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度54.7%，建議售價3,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「湛藍深潛．蘇格登格蘭奧德17年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度55.5%，建議售價4,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「穀焰餘香．樂加維林12年單一麥芽威士忌限量原酒」酒精濃度56.5%，建議售價5,200元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
