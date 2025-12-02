免費送炸物、肉盤買1送1！始源最愛的「鼎王」開新店 還有獨家新料理

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鼎王台北長安東店新開幕，推出多款限定料理。圖／鼎王麻辣鍋提供
獲得許多海內外消費者青睞的「鼎王麻辣鍋」，即日起開設全新「台北長安東店」，店內提供多款獨家料理，並跨界推出特色調酒「烏梅醉高粱」。為慶祝新店開幕，並享加送「酥炸咔滋香香豚」、滿額享「梅花豬肉買1送1」、「line好友送飲料」等不同優惠。

全新開幕的鼎王麻辣鍋台北長安東店，店址位於捷運中山站、善導寺站之間，以「古典雅緻」為底蘊，打造出新中式的用餐環境。全店規劃175席座位，並設置包廂空間，滿足民眾追求隱私性的用餐需求。

延續本身的招牌特色，鼎王台北長安東店以「台灣味」為靈感，推出限定獨家菜色，讓顧客能「用味蕾旅行台灣」。其中「酥炸咔滋香香豚」將豬肉酥炸至外皮酥脆，並以台式風格調味，可以單吃亦可涮入火鍋增添層次，每份168元。甜品「QQ麻糬球」則以傳統麻糬為基礎，炸至金黃再佐以芝麻粉與煉乳，濃郁甜香又具有彈牙咬勁，每份128元。

針對飲品部份，店內亦獨家推出清爽解膩的「琥珀紅烏龍」與「雲嶺四季春」，每壺140元；另外並首度跨界推出「烏梅醉高粱」，以金門58度高粱為基底，結合經典「冰鎮烏梅汁」，將熟悉的台式風味轉化為成熟又具神祕感的大人系飲品，每杯229元。

為慶祝新店開幕，即日起至12月30日，平日內用即可招待新品「酥炸咔滋香香豚」乙盤。即日起至12月30日，全台門店內用滿2,500元享「梅花豬肉買1送1」；另外活動時間內加入鼎王麻辣鍋LINE好友，憑券免費兌換「琥珀紅烏龍」或「雲嶺四季春」1壺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鼎王麻辣鍋台北長安東店自即日起正式開幕。圖／鼎王麻辣鍋提供
鼎王台北長安東店以「台灣味」為靈感，推出限定獨家菜色「酥炸咔滋香香豚」、「QQ麻糬球」。圖／鼎王麻辣鍋提供
鼎王麻辣鍋台北長安東店提供多款獨家料理，並跨界推出特色調酒「烏梅醉高粱」。圖／鼎王麻辣鍋提供
