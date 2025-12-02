快訊

全球網路票選新出爐！11月「韓國最帥男神排行榜」TOP10有你本命嗎？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @enhypen @le2jh @page.soobin @txt_bighit
圖／翻攝自IG @enhypen @le2jh @page.soobin @txt_bighit

又有排行榜出爐啦！持續舉辦全球網路票選的「Kpopmap」根據最新的11月統計數據，公布「韓國最帥男神排行榜」TOP10。這項排行榜跟以往不同之處是一次囊括KPOP偶像、戲劇演員，TOP1已經蟬聯9月、11月兩次冠軍寶座。

不過因為這項排行榜只計算到前10名，總覺得遺珠還蠻多的...快看看你的本命有沒有上榜。

現在網路票選平台頗多，每次排行榜都是各路粉絲努力投票的成果，如果想要你愛的偶像上榜，別忘了多去幫忙投票喔！

★Kpopmap網路票選11月「韓國最帥男神排行榜」TOP10

●TOP10：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN秀彬

圖／翻攝自IG @page.soobin @txt_bighit
圖／翻攝自IG @page.soobin @txt_bighit

●TOP9：2PM Lee JunHo李俊昊

圖／翻攝自IG @le2jh
圖／翻攝自IG @le2jh

●TOP8：RoWoon路雲

圖／翻攝自IG @ewsbdi
圖／翻攝自IG @ewsbdi

●TOP7：ASTRO Cha EunWoo車銀優

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
圖／翻攝自IG @eunwo.o_c

●TOP6：Byeon WooSeok邊佑錫

圖／翻攝自IG @byeonwooseok
圖／翻攝自IG @byeonwooseok

●TOP5：BTS JungKook柾國

圖／翻攝自IG @bighit_ent
圖／翻攝自IG @bighit_ent

●TOP4：Park BoGum朴寶劍

圖／翻攝自IG @bogummy
圖／翻攝自IG @bogummy

●TOP3：Song Kang宋江

圖／翻攝自IG @songkang_b
圖／翻攝自IG @songkang_b

●TOP2：Kim SeonHo金宣虎

圖／翻攝自IG @seonho__kim
圖／翻攝自IG @seonho__kim

●TOP1：ENHYPEN SUNGHOON朴成訓

圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen

奪得冠軍寶座的SUNGHOON有如王子般的精緻外貌、181公分的高挑身材與花式溜冰選手背景，讓他在選秀節目《I-LAND》時期就備受粉絲矚目。

圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen

SUNGHOON以ENHYPEN出道之後，更添一股自信迷人的氣質，是顏值排行榜的常客。自帶貴族氣質的SUNGHOON也很適合眼鏡造型。

圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen @seonho__kim @songkang_b @bogummy @bighit_ent @mnijungkook @byeonwooseok @eunwo.o_c @ewsbdi @le2jh @page.soobin @txt_bighit
圖／翻攝自IG @enhypen @seonho__kim @songkang_b @bogummy @bighit_ent @mnijungkook @byeonwooseok @eunwo.o_c @ewsbdi @le2jh @page.soobin @txt_bighit
圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen
圖／翻攝自IG @enhypen

網路 投票 韓國

