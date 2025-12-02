粵式老火湯清、香、潤三重奏 台中洲際飯店用米其林團隊打造火鍋鍋底

天氣轉涼，火鍋市場推陳出新。台中勤美洲際酒店今年特別選定該飯店米其林餐廳「明娟樓」的主廚吳錫卿團隊為二樓的「采月鍋品」打造鍋底。吳錫卿以「清以調息、香以暖身、潤以映心」為主軸，融合時令海陸食材，將粵式老火湯變身火鍋湯底，搶攻高端餐飲市場。

吳錫卿說，粵式老火湯有著配合時令和進補概念，此次推出的3款冬季限定湯底更可比喻為粵式老火湯的清、香、潤三重奏。例如「冬潤元氣湯」是以蔬菜高湯為底，加入黨參、鹿茸菇、川芎及當歸等細熬，湯色透亮、口感溫順。「辛香養身鍋」以雞骨高湯搭配主廚手工港式辣椒醬，佐以花椒、白荳蔻、草果及燈籠椒等辛香食材堆疊香氣。辛而不嗆、溫而不燥。

還有「粵潤美人湯」 承襲廣東老火湯的精髓，以紅棗、山藥、枸杞與甘蔗慢火熬煮八小時，湯頭清雅細緻、入口滑順，展現粵湯講究的風味深度與雅緻品味，有如美人般含蓄淡雅、溫潤動人。

飯店說，除了用米其林入選團隊打造鍋品，食材還特別選用澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑、美國頂級牛小排與西班牙伊比利豬，搭配特製前菜、季節鮮蔬、多款菌菇以及主廚手打蝦漿等豐富配料，呈現兼具層次與儀式感的海陸盛宴。