金世正、木村光希、田小娟時髦示範 冬季亮點手袋一次看

為迎接年底節慶時刻，時尚品牌紛紛為經典單品點綴上閃爍光芒，為冬日注入迷人魅力。

迎接冬日，Longchamp首先以針織單品展現時髦暖意，運用溫暖針織、錯視設計包款與蓬鬆羊羔絨營造冬日氛圍，並以三款取材自毛衣、毛帽與手套的Le Pliage Cocooning包款注入俏皮巧思。 韓星金世正、韓國女團Red Velvet成員Irene、韓國女團NMIXX成員Sullyoon、Jiwoo，出席韓國Longchamp活動時，均可見她們在包款上掛上充滿冬日氛圍的吊飾，運用小吊飾就可為包款傳遞特別的節日氣息。

Longchamp品牌大使金世正為Le Roseau紅色水桶包掛上可愛的冰刀鞋吊飾。圖／摘自金世正IG 外型有如「幸運餅乾」的Le Roseau手拿包相當討喜，9,900元。圖／Longchamp提供

此外，Longchamp也為兩大經典包款Le Roseau與Le Pliage Xtra換上節日限定造型，以深紅亮片呈現低調奢華的Le Roseau Sparkling迷你水桶包，隨著光影閃爍出的迷人光澤。以及宛如一只「幸運餅乾」的Le Roseau Clutch，除了造型討喜吸睛，多種搭配方式能隨著造型營造氛圍。Le Pliage Xtra Gold系列則換上金色皮革，化妝包與迷你包以珠寶鏈帶展現華麗氣息，為造型增添耀眼焦點。

Le Pliage Xtra Gold系列換上金色皮革，各15,800元。圖／Longchamp提供 Longchamp取材自手套的包款，15,800元。圖／Longchamp提供

Tory Burch 2025假日系列推出多款肩背包，其中包括時髦鏈帶包Kira Turnlock迷你單肩包，除了有經典黑色皮革外，皮革款也有相當適合派對搭配的銀色、紅色款，此外，也有充滿濃郁秋冬氛圍的綠色麂皮、棕色麂皮款，迷你的包型除了適合派對造型外，俐落的包身與日常服搭配也是相當合拍。

Tory Burch 2025假日系列形象。圖／Tory Burch 提供 Tory Burch Kira Turnlock迷你單肩包，各15,600元。圖／Tory Burch提供 Tory Burch Kira Turnlock麂皮單肩包，21,700元。圖／Tory Burch提供

Coach佳節系列形象集結多位品牌家族成員，包含全球品牌形象大使Elle Fanning，以及Kōki木村光希、 I-DLE隊長田小娟等，呈現一系列精選手袋，其中包括品牌標誌性的Tabby手袋，涵蓋經典款式與柔軟皮革新款；其它亦包含紐約系列中的Empire、Brooklyn和全新 Mott Messenger手袋；搭配性高的Teri與Nolita手袋。