金世正、木村光希、田小娟時髦示範 冬季亮點手袋一次看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Kōki木村光希背Coach Brooklyn羊毛皮革單肩手袋，16,800元。圖／Coach提供
Kōki木村光希背Coach Brooklyn羊毛皮革單肩手袋，16,800元。圖／Coach提供

為迎接年底節慶時刻，時尚品牌紛紛為經典單品點綴上閃爍光芒，為冬日注入迷人魅力。

迎接冬日，Longchamp首先以針織單品展現時髦暖意，運用溫暖針織、錯視設計包款與蓬鬆羊羔絨營造冬日氛圍，並以三款取材自毛衣、毛帽與手套的Le Pliage Cocooning包款注入俏皮巧思。 韓星金世正、韓國女團Red Velvet成員Irene、韓國女團NMIXX成員Sullyoon、Jiwoo，出席韓國Longchamp活動時，均可見她們在包款上掛上充滿冬日氛圍的吊飾，運用小吊飾就可為包款傳遞特別的節日氣息。

Longchamp品牌大使金世正為Le Roseau紅色水桶包掛上可愛的冰刀鞋吊飾。圖／摘自金世正IG
Longchamp品牌大使金世正為Le Roseau紅色水桶包掛上可愛的冰刀鞋吊飾。圖／摘自金世正IG
外型有如「幸運餅乾」的Le Roseau手拿包相當討喜，9,900元。圖／Longchamp提供
外型有如「幸運餅乾」的Le Roseau手拿包相當討喜，9,900元。圖／Longchamp提供

此外，Longchamp也為兩大經典包款Le Roseau與Le Pliage Xtra換上節日限定造型，以深紅亮片呈現低調奢華的Le Roseau Sparkling迷你水桶包，隨著光影閃爍出的迷人光澤。以及宛如一只「幸運餅乾」的Le Roseau Clutch，除了造型討喜吸睛，多種搭配方式能隨著造型營造氛圍。Le Pliage Xtra Gold系列則換上金色皮革，化妝包與迷你包以珠寶鏈帶展現華麗氣息，為造型增添耀眼焦點。

Le Pliage Xtra Gold系列換上金色皮革，各15,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra Gold系列換上金色皮革，各15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp取材自手套的包款，15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp取材自手套的包款，15,800元。圖／Longchamp提供

Tory Burch 2025假日系列推出多款肩背包，其中包括時髦鏈帶包Kira Turnlock迷你單肩包，除了有經典黑色皮革外，皮革款也有相當適合派對搭配的銀色、紅色款，此外，也有充滿濃郁秋冬氛圍的綠色麂皮、棕色麂皮款，迷你的包型除了適合派對造型外，俐落的包身與日常服搭配也是相當合拍。

Tory Burch 2025假日系列形象。圖／Tory Burch 提供
Tory Burch 2025假日系列形象。圖／Tory Burch 提供
Tory Burch Kira Turnlock迷你單肩包，各15,600元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira Turnlock迷你單肩包，各15,600元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira Turnlock麂皮單肩包，21,700元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira Turnlock麂皮單肩包，21,700元。圖／Tory Burch提供

Coach佳節系列形象集結多位品牌家族成員，包含全球品牌形象大使Elle Fanning，以及Kōki木村光希、 I-DLE隊長田小娟等，呈現一系列精選手袋，其中包括品牌標誌性的Tabby手袋，涵蓋經典款式與柔軟皮革新款；其它亦包含紐約系列中的Empire、Brooklyn和全新 Mott Messenger手袋；搭配性高的Teri與Nolita手袋。

田小娟背Coach Tabby絎縫單肩手袋，23,800元。圖／Coach提供
田小娟背Coach Tabby絎縫單肩手袋，23,800元。圖／Coach提供

