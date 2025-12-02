免帶現金輕鬆付！全支付雙12最高18%回饋 LINE Pay大湖草莓季現折百元

年末購物與旅遊旺季到來，各大電子支付紛紛推出限時優惠搶攻消費需求。全支付祭出雙12、通勤、百貨3C等多重回饋，LINE Pay則鎖定大湖草莓季推出採果與伴手禮折扣，帶來更便利又省荷包的消費體驗。

全支付鎖定「雙12購物節」、通勤外送、以及百貨3C等3大高頻場景推出回饋。首波主打雙12，推出12月12日單日限定加碼，完成登錄後當日消費滿2,000元，搭配指定銀行與帳戶最高享18%全點回饋；於全聯全電商單筆滿3,000元即送100全點，再疊加指定銀行最多再得100全點，鼓勵消費者年底前清空購物車。

通勤場景方面，全支付宣布USPACE停車優惠延長至12月31日，於全支付APP登錄並綁定自動扣款享筆筆9%全點回饋，疊加指定銀行最高可達15%。外送平台foodpanda則提供平日單筆滿599元最高10%回饋、週末最高15%，滿足年底外出聚餐與外送需求。

年底百貨與3C採購潮來臨，全支付攜手NOKE忠泰樂生活推出跨聖誕跨年優惠，至2026年1月7日前登錄後單筆滿2,000元享11%回饋，若搭配銀行及週末加碼最高可達20%。神腦國際則於12月同步祭出優惠，登錄後單筆滿3,000元享4%回饋，搭配指定銀行最高10%。

全支付也深化零售生活場景，即日起正式上線「振宇五金」，登錄後單筆滿388元享9%回饋，搭配銀行最高15%。此外，12月19日至21日於花博圓山廣場的「臺北咖x東京咖啡節」與「有趣市集-東方聖誕節」，單筆滿百即贈10全點，打造更貼近日常與節慶的支付體驗。

「大湖草莓季」即將登場，LINE Pay首度攜手近百家苗栗大湖草莓農園及大湖地區農會，推出「LINE Pay大湖草莓園限定優惠」，每月提供限量百元優惠券，用戶入園即可領取優惠券並以LINE Pay完成支付，免帶現金也能快速結帳。目前大湖鄉近8成草莓園支援LINE Pay，有助紓解人潮時的找零與排隊問題。

為支持觀光農業，即日起至2026年3月31日，用戶可透過LINE Pay好康地圖下載100元優惠券，於合作果園單筆滿1,500元可折抵；於果園使用LINE Pay支付，不限金額可再獲得大湖酒莊9折券，滿500元最高可折抵100元。無論採果或選購伴手禮，皆能享受便利支付與實質回饋。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康