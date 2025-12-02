快訊

CASETiFY「網購星期一」快閃優惠5折起 波紋系列、亮面粉行李箱新色吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Essentials by CASETiFY系列波紋手機殼由柔軟矽膠一體成型製成，表面的波紋設計由中間向外擴展，宛如水波蕩漾。記者黃筱晴／攝影
Essentials by CASETiFY系列波紋手機殼由柔軟矽膠一體成型製成，表面的波紋設計由中間向外擴展，宛如水波蕩漾。記者黃筱晴／攝影

年末購物季持續加溫，時尚配件品牌CASETiFY在黑五優惠後再推出「網購星期一」快閃優惠，即日起至12月3日於CASETiFY台灣官方網站購買指定商品，輸入優惠碼「CMSALE25」，即可享購買1件享8.5折、2件享7.5折、3件享7折、4件以上更下殺至6.5折等多重折扣。

同時，舊型號手機殼推出最低6折起優惠，機種涵蓋iPhone 16系列或以下、Samsung Galaxy S24系列或以下、Samsung Galaxy Z Fold6或以下，以及Google Pixel 9系列或以下，讓年末手機換新裝更超值。

此外，過往較少列入折扣的聯名系列本次也推出9折優惠；部分即將售罄的手機殼與電子配件更下殺至5折起。官方亦同步祭出波紋系列組合優惠與CASETiFY Club會員限定禮遇，帶來更豐富的選購彈性。

在優惠促銷之外，CASETiFY近期亦推出多款新品迎接年末換機潮。包括以金屬與水鑽元素打造的全新金屬水鑽系列，以璀璨華麗的視覺風格吸引時尚族群目光。另外，深受全球明星喜愛的Essentials by CASETiFY系列波紋手機殼也迎來新色，人氣霧紫色正式支援iPhone17 Pro與iPhone17 Pro Max，同時追加橘色與紫紅色，提供更多符合季節氛圍的潮流選擇。

Essentials by CASETiFY系列以自然與生活為靈感，透過極簡線條打造出品牌獨有的流線美感，拿在手上就能感受到柔軟矽膠材質帶來的細膩觸感。其中讓人最有感的是波紋從中心向外延伸的設計，不僅視覺上有質感，也讓握持時手感更舒適，且矽膠材質不怕髒、容易清潔，長時間使用依舊能保持如新。

這系列的防護力部分同樣令人安心，手機殼通過2公尺防摔測試、具2倍MIL-STD-810G軍規級防護，並全面支援無線充電與MagSafe。同步推出的波紋耳機保護殼也支援最新AirPods Pro 3，整體風格一致、搭配性強，多款色系耐看還可與不同穿搭輕鬆融合，是兼具風格與實用性的日常必備配件。

而近期CASETiFY也延續先前推出的Bounce行李箱客製化服務，再宣布為CASETiFY Travel系列新增全球首款「亮面粉色」行李箱，支援21吋登機箱與29吋托運箱尺寸。全新亮面粉色不僅是太妍、Karina 等韓星曾在節目中介紹的同款機場時尚必備單品配色，更搭配全新客製化背景選項，包括優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、火辣動物紋等多款設計，讓每位女孩都能打造專屬風格。

為提升旅行中的收納效率，品牌亦同步推出可輕鬆收整衣物與小物的「隨行收納包」，搭配Bounce行李箱使用即可打造機能性與時尚兼具的行動衣櫃。CASETiFY Travel系列全新亮面粉色行李箱已於CASETiFY台灣官方網站及全台CASETiFY STUDiO概念店正式上市，預計成為今年冬季最吸睛的機場亮點。

CASETiFY宣布推出全球首款「亮面粉色」Bounce行李箱。圖／CASETiFY提供
CASETiFY宣布推出全球首款「亮面粉色」Bounce行李箱。圖／CASETiFY提供
全新「隨行收納包」亦提供專屬字體、鮮明色彩與客製化吊飾，讓行李箱不只外表吸睛，打開來也井然有序、時尚滿分。圖／CASETiFY提供
全新「隨行收納包」亦提供專屬字體、鮮明色彩與客製化吊飾，讓行李箱不只外表吸睛，打開來也井然有序、時尚滿分。圖／CASETiFY提供
Bounce行李箱特別推出優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、及火辣動物紋等多款全新背景圖案，提供全表面客製化的設計服務。圖／CASETiFY提供
Bounce行李箱特別推出優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、及火辣動物紋等多款全新背景圖案，提供全表面客製化的設計服務。圖／CASETiFY提供
Essentials by CASETiFY系列同步推出波紋耳機保護殼，完美延續主系列的設計語言，讓電子配件延展手機的多元功能性。記者黃筱晴／攝影
Essentials by CASETiFY系列同步推出波紋耳機保護殼，完美延續主系列的設計語言，讓電子配件延展手機的多元功能性。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY限時推出「網購星期一快閃優惠」。圖／CASETiFY提供
CASETiFY限時推出「網購星期一快閃優惠」。圖／CASETiFY提供

