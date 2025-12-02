家樂福打造「美好蛋生」 目標明年10月全台100%販售非籠飼雞蛋
近期國內食安議題頻傳，讓「雞蛋生產方式」與動物福利、食品安全的關聯性再度受到社會大眾關注。在家樂福持續耕耘食物轉型8年後，近日正式宣布一項台灣零售通路的重大里程碑：即日起，台北市所有家樂福門市全面停止販售籠飼雞蛋，改為100%販售非籠飼雞蛋，全台門市則預計於2026年10月達成此目標，且家樂福自有品牌雞蛋全面皆為非籠飼雞蛋。這意味著消費者走進家樂福，不用挑，買到的每一顆蛋都來自自由的母雞，讓良善消費成為最簡單的選擇。
這場「美好蛋生」記者會由紙風車劇團以歌舞劇揭開序幕，邀集環境部、農業部官員及台灣動物社會研究會等超過100位跨領域夥伴共同見證。家樂福永續長蘇小真指出，2017年大規模芬普尼雞蛋及過期液蛋食安事件爆發後，家樂福意識到不改革飼養方式便無法落實真正的食安。
因此，自2018年啟動「食物轉型從一顆蛋開始」，率先在門市設立非籠飼雞蛋專區、與小農直接合作、和非營利組織推動動物福利標章、培訓與輔導蛋農轉型、持續向餐飲與加工業者遊說改變原物料，從開設影響力概念店只販售非籠飼雞蛋的實驗，到2023年創新於全台量販店及超市推出價格與價值合一的「從i開始」價格牌，家樂福希望透過資訊透明化，賦權每個消費者直接用消費發揮影響力。
家樂福將原本市佔率僅4%的非籠飼雞蛋，逐步推廣為市場主流。目前轉型成果已顯現，除台北市門市率先達標外，台北影響力概念店、Mia C’bon超市與線上購物也已全面販售非籠飼雞蛋，今年初新開幕的高雄左營文上店，及全台特定10家量販、超市門市也已100%販售非籠飼雞蛋。
為了達成這項艱鉅任務，家樂福更積極串聯產業上中下游組成「動物福利國家隊」。在推動策略上，家樂福打破主流通路慣例，直接與許多非籠飼小農合作，投入資源協助建立品牌並克服冷鏈物流挑戰。同時，為減少包裝浪費並響應環保，目前已有14家門市依據農場距離提供直送「裸蛋」銷售服務，降低碳足跡及增加新鮮度，消費者還能自帶容器購買響應環保。
這股轉型力量也成功影響大型企業加入，隨著廢籠承諾的落實，統一集團也響應政策推出「元氣御選」動物福利盒裝蛋，12月15日起更將推出高規格的「臻赤卵」（非籠飼褐蛋），成為推動100%非籠飼雞蛋承諾的重要助力。此外，家樂福更將非籠飼雞蛋廣泛應用於加工產品，從茶葉蛋、便當等自製熟食，到烘焙用的液蛋皆全面升級，本月更將推出全台首款獲動物福利標章的「一顆雞蛋布丁」，滿足消費者多元需求。
家樂福強調，每一筆消費都是改變產業的力量，透過持續的食農教育與商業溝通，期盼凝聚更多蛋農、企業與消費者，共同讓台灣的雞蛋產業朝向對人、動物與環境共好的永續未來邁進。
