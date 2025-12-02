快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

台南遠東香格里拉飯店醉月樓推「江南灶香四品」

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
「醉月樓」主廚許忠賢。照片／業者提供
「醉月樓」主廚許忠賢。照片／業者提供

隨著歲末寒意漸濃，渴望暖食的味蕾也隨之甦醒。位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，目前推出冬季限定「江南灶香四品」，以江南料理的「火候、滷香、收汁、湯底」四大工藝，打造出系列溫潤豐厚、充滿節氣的饗宴。

主廚許忠賢表示，江南的冬天講究「藏」與「養」，我們希望透過傳統老滷與慢燒工序，還原記憶中家宴的溫暖。此次推出的限定佳餚不僅是料理，更是一場從冷盤到甜品以老火慢燉出的味覺暖身之旅。

賞味推薦，包含膠質豐潤．開胃首選的「江南灶香豬手捲」顛覆一般冷盤印象！主廚以啤酒、花雕酒、生薑與多種中藥材熬製濃郁老滷，將豬腳小火慢燉三小時至入味深透。去骨手工捲製後，淋上原滷汁與麻油，口感Q彈、膠質滿溢，酒香與滷香在口中層層釋放。

而象徵豐收團圓，強調濃油赤醬的「滬式年糕燒黃魚」，主廚嚴選鮮活大黃魚煎至金黃，佐以老抽、香醋與特製醬汁慢火㸆燒。最大亮點在於與魚鮮同燒的「自製糯米年糕」，吸飽了鮮美魚湯與醬香，色澤紅亮誘人，是江南家宴中不可或缺的經典。

主食部分，則獻上鑊氣十足的「淮揚炒軟兜燴飯」以淮揚名菜「炒軟兜」通稱炒鱔魚為靈感，選用後壁冠軍米，搭配鱔魚、鮮蝦、筍丁等豐富食材。主廚堅持大火快炒逼出「鑊氣」，最後淋上以老酒高湯熬製的醬汁收汁，每一粒米飯都包覆著濃郁鮮香，層次豐富，讓人欲罷不能。

最後，以療癒甜品、驅寒暖心的「薑汁藕粉圓子湯」為冬日餐桌最溫柔的句點。以新鮮老薑慢熬出的甘辣薑湯，調和黑糖與桂圓的溫潤。手工製作的藕粉圓子外皮滑細，內裹綿密紅豆餡，搭配芝麻湯圓與豆沙藕粉湯圓，三種口感交織出幸福的暖意。

延伸閱讀

跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

米其林一星天香樓40週年蟹宴開席！黏嘴大閘蟹膏、禿黃油撈飯呈現道地美味

相關新聞

漸凍人用餐「電動代步車」遭加收2000元！「初魚」挨轟　允諾將改善

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人胡先生，近日於網路發文「請推薦台北不會因為坐輪椅而加收餐費的漂亮飯」文內指出預定知名餐廳「...

免帶現金輕鬆付！全支付雙12最高18%回饋 LINE Pay大湖草莓季現折百元

年末購物與旅遊旺季到來，各大電子支付紛紛推出限時優惠搶攻消費需求。全支付祭出雙12、通勤、百貨3C等多重回饋，LINE ...

CASETiFY「網購星期一」快閃優惠5折起 波紋系列、亮面粉行李箱新色吸睛

年末購物季持續加溫，時尚配件品牌CASETiFY在黑五優惠後再推出「網購星期一」快閃優惠，即日起至12月3日於CASET...

家樂福打造「美好蛋生」 目標明年10月全台100%販售非籠飼雞蛋

近期國內食安議題頻傳，讓「雞蛋生產方式」與動物福利、食品安全的關聯性再度受到社會大眾關注。在家樂福持續耕耘食物轉型8年後...

台南遠東香格里拉飯店醉月樓推「江南灶香四品」

隨著歲末寒意漸濃，渴望暖食的味蕾也隨之甦醒。位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，目前推...

為清寒女童點亮夢想未來！女力蘭馨慈善晚宴 愛心募款再創新高

台北市女力國際蘭馨交流協會（簡稱「女力蘭馨」）以「女人幫助女人，女人成就女人」為核心使命，長期關注女孩教育與弱勢女童的成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。