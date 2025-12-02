台南遠東香格里拉飯店醉月樓推「江南灶香四品」

隨著歲末寒意漸濃，渴望暖食的味蕾也隨之甦醒。位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，目前推出冬季限定「江南灶香四品」，以江南料理的「火候、滷香、收汁、湯底」四大工藝，打造出系列溫潤豐厚、充滿節氣的饗宴。

主廚許忠賢表示，江南的冬天講究「藏」與「養」，我們希望透過傳統老滷與慢燒工序，還原記憶中家宴的溫暖。此次推出的限定佳餚不僅是料理，更是一場從冷盤到甜品以老火慢燉出的味覺暖身之旅。

賞味推薦，包含膠質豐潤．開胃首選的「江南灶香豬手捲」顛覆一般冷盤印象！主廚以啤酒、花雕酒、生薑與多種中藥材熬製濃郁老滷，將豬腳小火慢燉三小時至入味深透。去骨手工捲製後，淋上原滷汁與麻油，口感Q彈、膠質滿溢，酒香與滷香在口中層層釋放。

而象徵豐收團圓，強調濃油赤醬的「滬式年糕燒黃魚」，主廚嚴選鮮活大黃魚煎至金黃，佐以老抽、香醋與特製醬汁慢火㸆燒。最大亮點在於與魚鮮同燒的「自製糯米年糕」，吸飽了鮮美魚湯與醬香，色澤紅亮誘人，是江南家宴中不可或缺的經典。

主食部分，則獻上鑊氣十足的「淮揚炒軟兜燴飯」以淮揚名菜「炒軟兜」通稱炒鱔魚為靈感，選用後壁冠軍米，搭配鱔魚、鮮蝦、筍丁等豐富食材。主廚堅持大火快炒逼出「鑊氣」，最後淋上以老酒高湯熬製的醬汁收汁，每一粒米飯都包覆著濃郁鮮香，層次豐富，讓人欲罷不能。

最後，以療癒甜品、驅寒暖心的「薑汁藕粉圓子湯」為冬日餐桌最溫柔的句點。以新鮮老薑慢熬出的甘辣薑湯，調和黑糖與桂圓的溫潤。手工製作的藕粉圓子外皮滑細，內裹綿密紅豆餡，搭配芝麻湯圓與豆沙藕粉湯圓，三種口感交織出幸福的暖意。