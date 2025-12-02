為清寒女童點亮夢想未來！女力蘭馨慈善晚宴 愛心募款再創新高

台北市女力國際蘭馨交流協會（簡稱「女力蘭馨」）以「女人幫助女人，女人成就女人」為核心使命，長期關注女孩教育與弱勢女童的成長需求。今年，協會攜手台北市教育局，並於日前在台北文華東方酒店大宴會廳舉辦《2025 璀璨女力—夢想啟航》女力慈善募款晚宴，希望透過社會凝聚力，為清寒女學生點亮更堅實的未來。

女力國際蘭馨交流協會表示，此次募款聚集國內外超過250位名流貴賓共襄盛舉，慈善晚宴上，更受到各行各業的知名名流貴賓熱情參與，包括國票金控董事楊承羲賢伉儷、龍心基金會代表黃群雁及陳妤涵女士、國際華人傳承協會理事長王鑫、茂泰生技股份有限公司董事長華偉傑，以及國際蘭馨交流協會 中華民國總會總監施秉慧及前總監譚令玫等，此外，台北市教育局局長湯志民、台北市社會局局長姚淑文、 台北市議員耿葳 等代表親自到場熱情支持。

當晚也安排了溫暖動人的藝文表演，由林芯儀、琟娜 VERNA、Andy 林維洋、Aivee 等知名歌手與音樂人輪番演出，以音樂為公益注入力量，讓現場氣氛更加溫馨感性。此外，當天也舉辦了公益拍賣及募款活動，舉凡女力蘭馨顧問昆凌女士以及國票金控董事等各界名人都大力響應此次活動。

同時，台北市市長蔣萬安也透過影片表達對女力蘭馨的支持，展現了跨界合作的力量，為女學生們提供更好的成長空間，本次募款金額共計新台幣430萬元，亦創下歷屆慈善晚宴募款新高。

女力蘭馨也將持續與台北市教育局緊密合作，致力於服務台北市國中小及高中大學的清寒優秀女學生，透過教育局由各校教師推薦品學兼優並具有上進心的學生，提供給學生獎學金，職涯講座和透過合作提供學生企業有見習的機會。幫助清寒優秀女學生完成學業，實現她們的夢想。