快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

基隆-石垣島渡輪12月底開航 首航促銷票價最高下殺2000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆-石垣島航線預計12月底開航，首航促銷票價將比定價便宜1000至2000元。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島航線預計12月底開航，首航促銷票價將比定價便宜1000至2000元。圖／華岡集團提供

原訂今年9月開航的基隆-石垣島航線，因船隻整備工期多次延期，導致開航時間不斷往後延，華岡集團總經理洪郁航表示，已將票價送審，通過審核就會公布票價，預計12月底首航，由於首航於淡季期間，屆時將推出為期1個月的淡季優惠票價，最多下殺2000元，等於最低票價約2000元

基隆－石垣島的「八重山丸」（YAIMA MARU）去年由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，規畫營運基隆-石垣島航線，航程7小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

根據原先的規畫，今年9月將開航，但因船隻整備工程多次延宕，導致開航時間不斷延後。洪郁航說明，由於船隻裝修工程增加，因此延遲開航時間，預計12月底首航，目前已將票價送至交通部航港局審核，通過審核後即刻公布票價，確認程序後，再將首航時間排出來，並進行售票作業。

由於冬季船隻航行易受東北季風及海象影響，洪郁航指出，冬季開航確實可能因海象導致船舶搖晃，「這是很明顯的缺點」，因此在票間上會給予「很有競爭力」的淡季促銷優惠，促銷優惠票價將比定價便宜1000至2000元，

洪郁航說，目前分為旺季（3月至10月）票價、淡季（11月至2月）兩種票價，首航的第一個月的促銷優惠價最便宜，之後再視營運狀況調整淡季票價；航班部分則維持每周3班，基隆每周二、四、日晚上11點開航，石垣島每周一、三、五，晚上11點開航。

至於首航時間遲未能公布，是否憂心首航銷售不如預期，洪郁航表示，通常船票會在首航前一個月開始銷售，目前時間較緊，盡量在這個月宣傳，並提供有感的優惠票價，也讓旅行客較易攬客，提高首航搭乘率，目前就卡在巴拿馬程序在辦理。

航港局表示，船代業者（東聯）已於11月27日提交申請文件，本局於今年12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記；另據了解業者預計於12月底前辦理首航，實際日期業者目前尚未提供，本局也將持續關注，並適時給予協助。

航港局指出，根據業者提送申請資料，票價依艙房類型分為8種定價，最低價格為通鋪房型，票價為新台幣2800元（每人／單程），最高價格為皇家套房為新台幣1萬500元（每人／單程），據悉，業者將推出淡季優惠活動，實際優惠及售價仍以業者公告為準。

石垣島

延伸閱讀

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

基隆自來水油污 市府將動用災害準備金補助

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

謝國樑「懇請」司法單位追查自來水汙染元凶 基檢：已組專案小組偵查

相關新聞

漸凍人用餐「電動代步車」遭加收2000元！「初魚」挨轟　允諾將改善

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人胡先生，近日於網路發文「請推薦台北不會因為坐輪椅而加收餐費的漂亮飯」文內指出預定知名餐廳「...

家樂福打造「美好蛋生」 目標明年10月全台100%販售非籠飼雞蛋

近期國內食安議題頻傳，讓「雞蛋生產方式」與動物福利、食品安全的關聯性再度受到社會大眾關注。在家樂福持續耕耘食物轉型8年後...

台南遠東香格里拉飯店醉月樓推「江南灶香四品」

隨著歲末寒意漸濃，渴望暖食的味蕾也隨之甦醒。位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，目前推...

為清寒女童點亮夢想未來！女力蘭馨慈善晚宴 愛心募款再創新高

台北市女力國際蘭馨交流協會（簡稱「女力蘭馨」）以「女人幫助女人，女人成就女人」為核心使命，長期關注女孩教育與弱勢女童的成...

基隆-石垣島渡輪12月底開航 首航促銷票價最高下殺2000元

原訂今年9月開航的基隆-石垣島航線，因船隻整備工期多次延期，導致開航時間不斷往後延，華岡集團總經理洪郁航表示，已將票價送...

普發一萬帶動旅遊熱潮 五福旅遊韓國行程萬元有找、2026賞櫻早鳥開賣

政府普發萬元現金帶動出國旅遊需求升溫，五福旅遊（2745）自12月1日至12月31日推出「韓國狂歡 3 重奏」優惠活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。