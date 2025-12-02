基隆-石垣島渡輪12月底開航 首航促銷票價最高下殺2000元

原訂今年9月開航的基隆-石垣島航線，因船隻整備工期多次延期，導致開航時間不斷往後延，華岡集團總經理洪郁航表示，已將票價送審，通過審核就會公布票價，預計12月底首航，由於首航於淡季期間，屆時將推出為期1個月的淡季優惠票價，最多下殺2000元，等於最低票價約2000元

基隆－石垣島的「八重山丸」（YAIMA MARU）去年由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，規畫營運基隆-石垣島航線，航程7小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

根據原先的規畫，今年9月將開航，但因船隻整備工程多次延宕，導致開航時間不斷延後。洪郁航說明，由於船隻裝修工程增加，因此延遲開航時間，預計12月底首航，目前已將票價送至交通部航港局審核，通過審核後即刻公布票價，確認程序後，再將首航時間排出來，並進行售票作業。

由於冬季船隻航行易受東北季風及海象影響，洪郁航指出，冬季開航確實可能因海象導致船舶搖晃，「這是很明顯的缺點」，因此在票間上會給予「很有競爭力」的淡季促銷優惠，促銷優惠票價將比定價便宜1000至2000元，

洪郁航說，目前分為旺季（3月至10月）票價、淡季（11月至2月）兩種票價，首航的第一個月的促銷優惠價最便宜，之後再視營運狀況調整淡季票價；航班部分則維持每周3班，基隆每周二、四、日晚上11點開航，石垣島每周一、三、五，晚上11點開航。

至於首航時間遲未能公布，是否憂心首航銷售不如預期，洪郁航表示，通常船票會在首航前一個月開始銷售，目前時間較緊，盡量在這個月宣傳，並提供有感的優惠票價，也讓旅行客較易攬客，提高首航搭乘率，目前就卡在巴拿馬程序在辦理。

航港局表示，船代業者（東聯）已於11月27日提交申請文件，本局於今年12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記；另據了解業者預計於12月底前辦理首航，實際日期業者目前尚未提供，本局也將持續關注，並適時給予協助。

航港局指出，根據業者提送申請資料，票價依艙房類型分為8種定價，最低價格為通鋪房型，票價為新台幣2800元（每人／單程），最高價格為皇家套房為新台幣1萬500元（每人／單程），據悉，業者將推出淡季優惠活動，實際優惠及售價仍以業者公告為準。