解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

漸凍人用餐「電動代步車」遭加收2000元！「初魚」挨轟　允諾將改善

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
知名餐廳「初魚」遭網友指出加收「電動代步車」費用，引起網友不滿。圖／豊漁提供
知名餐廳「初魚」遭網友指出加收「電動代步車」費用，引起網友不滿。圖／豊漁提供

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人胡先生，近日於網路發文「請推薦台北不會因為坐輪椅而加收餐費的漂亮飯」文內指出預定知名餐廳「初魚」時，遭對方告知「做電動代步車，會佔用他們多一個位子，所以我們三個人必須要付四個人的基本消費」隨著事件爆發，立刻引起網友們的不滿，而初魚也發布聲明，並允諾未來會持續檢視與改善動線與設備，讓所有顧客都能在更舒適的環境中享受用餐體驗。

根據網友胡先生的貼文，指出原預計12月7日，朋友賢伉儷想要請他吃飯，本來訂了「初魚」，但被對方告知坐電動車佔位，需額外支付多一個人的費用，讓朋友覺得「錢可以花，但不尊重人不想吃」。因此請網友們推薦適合的餐廳。對於貼文的內容，網友紛紛覺得「第一次聽到因為電動代步車佔用位子，要多付一個人的費用！太過分了！」、「坐輪椅還要加費用也太好笑了，爛」

隨著事件越演越烈，初魚也發布聲明，指出本次因初魚鉄板料亭新光三越A9分店板前空間較受限，胡先生所乘坐的電動代步車尺寸較為龐大，在訂位階段向胡先生的訂位友人說明了動線與座位配置狀況，並提供協助百貨輪椅、調整座位及建議改至空間更寬敞店別等多項協助方式。關於訂金的部分，此為既有的板前席位低消制度說明，並非針對特定客人，實際上我們都會依需求來彈性協助安排。

聲明中並表示，經持續溝通與說明誤會後，胡先生已同意於12月7日接受我們的邀請，與親友一同前往空間較寬敞、動線更友善的初魚鉄板料亭民生店用餐。衷心感謝胡先生給我們這個機會。聲明中並表示，非常感謝胡先生的提醒，未來初魚會持續檢視與改善動線與設備，讓所有顧客都能在更舒適的環境中享受用餐體驗。

對於初魚的回應，胡先生後又發文，指出「原先並沒有建議我們有他店的選項」、「有請我們自行換小台輪椅，但我的身體狀況不方便頻繁移位」，並表示在我方的感受上，先前幾次聯絡，都被「建議取消訂位」，即便我們已經按照規定支付了4人份訂金。不過發文中也指出，「但無論如何，謝謝初魚這樣的大餐飲集團，願意看見高齡台灣這個無障礙／通用餐飲需求，也願意遵守法規，不因個人不可抗力之身體狀況，再行加收『障礙稅』般的額外要求，樂見一起前進，感謝媒體朋友關心。」

