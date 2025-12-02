普發一萬帶動旅遊熱潮 五福旅遊韓國行程萬元有找、2026賞櫻早鳥開賣

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點，以其沿鐵軌兩旁盛開的櫻花樹而聞名。五福/提供
慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點，以其沿鐵軌兩旁盛開的櫻花樹而聞名。五福/提供

政府普發萬元現金帶動出國旅遊需求升溫，五福旅遊（2745）自12月1日至12月31日推出「韓國狂歡 3 重奏」優惠活動，祭出三大好康：韓國行程最低 9,900 元、指定產品現折 1,000 元，以及下單即有機會「0 元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

「韓國狂歡 3 重奏」中，最低 9,900 元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9,999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。另有釜山、蔚山、大邱一次走訪的「釜蔚邱 5 日」早去晚回行程，特價僅 10,900 元，提供旅客以最划算的價格暢遊三大城市。於12月下單2026年3~6月出發之韓國行程，即可參加「0 元遊韓國」抽獎，有機會獲得個人團費全額免費。

此外，即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年 3～6 月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折 1,000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3～6 月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3 月底至 4 月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5 月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。

韓國櫻花景點遍布南北，其中首爾汝矣島輪中路櫻花隧道最具代表性，上千棵櫻花樹綻放時形成浪漫粉櫻大道。五福旅遊「粉櫻首爾 4 日」售價 17,900 元，安排義王環湖鐵道自行車，旅客可邊踩踏邊欣賞湖畔花海景致。南部釜山及鎮海同樣是賞櫻焦點，「鎮海軍港節」為韓國最大櫻花慶典，預計 3 月底至 4 月初櫻花滿開，余佐川、慶和車站、帝皇山公園皆為熱門賞花地點。

五福旅遊指出，花季產品向來具有「早鳥搶位」特性，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。除了韓國，2026 年荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季將於 3 月 19 日至 5 月 10 日開放，五福亦推出法比荷 10 日賞花行程，提供早鳥優惠方案。此次「韓國狂歡 3 重奏」活動預期將帶動第1季與賞櫻檔期的出團動能。

