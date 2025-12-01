天母阿嬤狂盧店員！早上買的關東煮下午拿回去退 網笑：把超商當好市多？

把超商當好市多？有網友在Threads發文表示，下午到超商購物時，遇到一名阿嬤在「狂盧」店員想退早上買的關東煮，店員覺得也隔太久才回來退貨，但只見這名阿嬤強調，她回家煮完飯休息一下睡個午覺且「又不是放到隔天」，讓店員相當為難；畫面一出，讓許多網友驚呼不可思議，紛紛說道「你以為是好市多嗎？」、「店員辛苦了，脾氣好好！」、「熟食沒問題怎麼可以退？誰知道拿回去有沒汙染到？」。

根據網友分享的影片，這位阿嬤家住台北天母，疑似早上10點多買了關東煮、茶葉蛋後，下午4點多拿回來要退換，當店員面有難色時，只見阿嬤解釋說，「我11點多回家煮個飯，然後休息一下、睡個午覺，然後從中山北路六段、美國學校再走過來也要半個多小時」，最後還強調「又不是放到隔天」，店員很理性地聽完需求後，還撥了電話幫客人確認是否符合退換貨標準。

而根據網友表示，最後被拒絕退換貨後，阿嬤還希望店員幫忙放下去滷一滷再拿起來，也讓店員苦笑婉拒，說道「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」；該影片也立刻引發熱議，許多網友都稱讚超商店員EQ真好，並覺得這位阿嬤的要求實在太不合理。