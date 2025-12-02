聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／搭海風號 遊覽西海岸

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌限定甜點與飲品。走進台中新奢勤美商圈，旅宿最新垂直美術館概念的洲際飯店；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

延伸閱讀

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

2025台灣建築獎出爐、新北市美術館獲首獎 四大常勝軍首度同屆摘獎

開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館

相關新聞

桃園航勤更換企業識別系統 全新制服及車輛塗裝升級企業形象

桃園航勤股份有限公司今天公布新企業識別系統，更新範圍涵蓋員工制服、車輛塗裝及事務性用品。桃勤公司指出，新制服設計部分以沉...

有行旅／搭海風號 遊覽西海岸

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，...

天母阿嬤狂盧店員！早上買的關東煮下午拿回去退 網笑：把超商當好市多？

把超商當好市多？有網友在Threads發文表示，下午到超商購物時，遇到一名阿嬤在「狂盧」店員想退早上買的關東煮，店員覺得...

快搶！Sinasera 24主廚最新餐廳「予島」開放訂位日曝光、1人5880元

準備開搶！曾經為全台最難預定餐廳的「Sinasera 24」在今年1月結束營業後，主廚楊柏偉（Nick）再於故鄉台南打造...

「魔法壞女巫」亞莉安娜變派對女王過耶誕 小天后Tyla秀Pandora辣又美

施華洛世奇（Swarovski）2025年耶誕企劃「派對奇妙夜」，由全球品牌代言人、近期演出「魔法壞女巫」的美國葛萊美金...

耶誕送禮！CELINE選擇無限百變吊飾好迷人 Ferragamo復古懷舊華麗溫暖

隨著歲末年終送禮的季節到來，挑選一款能隨時陪伴在親友身邊，又讓人感到很有面子的禮物。CELINE透過節慶主題影像企劃「I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。