快搶！Sinasera 24主廚最新餐廳「予島」開放訂位日曝光、1人5880元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「予島」即將於12月28日正式開幕。圖／擷取自予島 YuDao粉絲頁
「予島」即將於12月28日正式開幕。圖／擷取自予島 YuDao粉絲頁

準備開搶！曾經為全台最難預定餐廳的「Sinasera 24」在今年1月結束營業後，主廚楊柏偉（Nick）再於故鄉台南打造全新餐廳「予島」。隨著數個月的等待，予島官方在今日晚間也正式宣佈，將於12月28日正式開幕，並於12月3日中午12:00開放訂位。

位於台東長濱的「Sinasera 24」自2017年12月開幕。主廚楊柏偉將自己在法國累積的手藝結合24節氣的概念，將在地食材以貼近自然的方式呈現，深受饕客喜愛，成為全台最難預定的餐廳之一，並且連年獲得《500盤》的肯定。2025年1月31日，Sinasera 24因完成階段性的使命，結束長達7年的營業時光，令許多粉絲感到可惜。

隨著將近一年的等候，楊柏偉最新力作「予島」即將於12月28日正式開幕。依據品牌介紹，店名意指「給予，來自島嶼的溫柔。」並且「這不只是一間餐廳，而是一座島嶼的縮影。予島相信料理不只是撫慰飢餓，是人與土地最溫柔的共鳴」

根據最新公告，「予島」將於12月3日中午12:00開放訂位，季節菜單每人5,880元（含酒飲或無酒精搭配），另有當日季節加點。未來將於每月1日開放次月訂位。

