「魔法壞女巫」亞莉安娜變派對女王過耶誕 小天后Tyla秀Pandora辣又美

施華洛世奇（Swarovski）2025年耶誕企劃「派對奇妙夜」，由全球品牌代言人、近期演出「魔法壞女巫」的美國葛萊美金獎歌手亞莉安娜（Ariana Grande）擔綱演出，在品牌全球創意總監Giovanna Engelbert創意構思下，由時尚攝影師Mert ＆ Marcus掌鏡拍攝。亞莉安娜在璀璨奢華的派對上，配戴標誌性的Swarovski Millenia和優雅的Matrix Crash系列，以及由Giovanna Engelbert特別設計的高級定製造型，與許多配戴Swarovski首飾的華麗賓客，共同慶祝這場終極的夢幻派對。

Pandora歡慶Pandora Moments串飾手鏈25周年，推出以古希臘祈願硬幣為靈感的全新Talisman系列，將祝福、希望與信念轉化為可觸摸的符號，並發佈了由全球品牌大使、流行音樂小天后Tyla與台灣首位品牌大使、網紅莫莉Molly所演繹的Talisman系列形象照。在迎接年底佳節派對送禮時刻，更推出「品牌大使Molly聖誕限定套組」，是莫莉與其摯友、暢銷作家Peter Su共同設計的三款「獨家刻字圖案」護身符，包括兩款14K金鍍心形項鍊與一款925銀心形手鏈。凡於Pandora門市或官方線上授權通路購買可鐫刻商品，即可於30日內至指定門市免費體驗客製化鐫刻服務。 Pandora全球品牌大使Tyla配戴Talisman系列新品。圖／Pandora提供 Swarovski 2025年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人Ariana Grande擔綱。圖／施華洛世奇提供 Pandora全球品牌大使Tyla配戴Talisman系列新品。圖／Pandora提供 Swarovski 2025年聖誕企劃「派對奇妙夜」由全球品牌代言人Ariana Grande擔綱。圖／施華洛世奇提供 Pandora品牌大使Molly耶誕限定套組。圖／Pandora提供 Pandora台灣首位品牌大使莫莉。圖／Pandora提供