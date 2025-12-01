桃園航勤更換企業識別系統 全新制服及車輛塗裝升級企業形象

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園航勤公布新企業識別系統，更新範圍涵蓋員工制服、車輛塗裝及事務性用品。記者黃仲明／攝影
桃園航勤股份有限公司今天公布新企業識別系統，更新範圍涵蓋員工制服、車輛塗裝及事務性用品。桃勤公司指出，新制服設計部分以沉穩深色系搭配高機能材質設計，兼具舒適與透氣，設計期間便大量調查同仁意見，在材質及細節部分逐步改進，製作完成的新制服也有效提升員工作業靈活度。

桃園航勤公司今天在總部前舉辦「桃園航勤企業識別（CIS）暨新塗裝與制服發表會」，總經理蕭國智表示，桃園航勤成立47年，在桃園國際機場市佔率達7成，董事長趙正宇上任後為與國際接軌並展現前瞻視野，進行企業識別系統（CIS）更新，新設計以原有標誌為基礎，融合現代美學並兼顧傳承與創新，更新範圍涵蓋制服、車輛塗裝及事務性用品。

蕭國智指出，全新制服採沉穩深色系與高機能材質設計，兼具舒適、透氣與專業形象，可提升員工作業靈活度；車輛方面則導入全新塗裝，與CIS視覺相呼應，藉由全面升級呈現更一致、現代且國際化的企業形象。桃園航勤同時規劃逐步導入電動地勤裝備，以實際行動支持ESG理念，展現減碳與環境保護的決心，制服及車輛塗裝跟事務性用品則逐步汰換，預計明年4月時全面更新完畢。

桃園航勤新制服設計部分以沉穩深色系搭配高機能材質設計，兼具舒適與透氣，有效提升員工作業靈活度。記者黃仲明／攝影
制服 桃園 機場 地勤

