快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕送禮！CELINE選擇無限百變吊飾好迷人 Ferragamo復古懷舊華麗溫暖

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供

隨著歲末年終送禮的季節到來，挑選一款能隨時陪伴在親友身邊，又讓人感到很有面子的禮物。CELINE透過節慶主題影像企劃「INFINITE POSSIBILITIES」，聚焦豐富多樣的禮物選擇：相繫的圍巾、各式各樣可以隨意掛在身上任何地方的活潑掛飾、以及與Triomphe標誌相映成趣的精緻設計，都是能為滿融入每個人生活的品味小物；以精湛的工藝打造的輕盈柔軟經典皮具、以及男女皆宜的高雅高訂香水系列，每款皆為甄選之作，將多重疊搭美學發揮得淋漓盡致。

義大利品牌Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」，則以復古風格的影像重拾懷舊與團聚的片刻，透過重溫舊日影片、聆聽熟悉樂曲、再次體會家庭溫暖的季節。Hug包以金色或酒紅色鰻魚皮演繹華麗格調，小型款飾以紅色羽毛，一系列金銀皮革小包與皮件，金色皮革芭蕾舞鞋搭配全新Vara金屬飾牌與鑲嵌水晶的天鵝絨材質，多款瑪莉珍鞋與厚跟露跟鞋以天鵝絨或亮片材質呈現豐富層次，為節慶時刻增添閃耀亮點。

金色高跟鞋點綴，為節慶時刻增添閃耀亮點。圖／Ferragamo提供
金色高跟鞋點綴，為節慶時刻增添閃耀亮點。圖／Ferragamo提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
咖啡色絨毛款的Hug包。圖／Ferragamo提供
咖啡色絨毛款的Hug包。圖／Ferragamo提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供

禮物 懷舊 天鵝

延伸閱讀

年終購物攻略！台北101耶誕檔期開跑 經典精品與年度選物一次入手

「2025臺北耶誕愛無限」 新生南路浪漫登場

貴婦百貨變成遊樂場？BELLAVITA耶誕裝置畫風失控秒變家家酒跑跳區

高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

相關新聞

桃園航勤更換企業識別系統 全新制服及車輛塗裝升級企業形象

桃園航勤股份有限公司今天公布新企業識別系統，更新範圍涵蓋員工制服、車輛塗裝及事務性用品。桃勤公司指出，新制服設計部分以沉...

耶誕送禮！CELINE選擇無限百變吊飾好迷人 Ferragamo復古懷舊華麗溫暖

隨著歲末年終送禮的季節到來，挑選一款能隨時陪伴在親友身邊，又讓人感到很有面子的禮物。CELINE透過節慶主題影像企劃「I...

最搶眼的設計也是最lucky的密碼！華麗耶誕節 把超級好運時髦戴上身

美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire今年耶誕形象廣告 Brilliance, Served，以閃爍醉人的美鑽映...

米其林一星「元紀」秋冬新菜上桌！鳳梨蝦球、花生豬腳湯華麗變身

台中米其林一星餐廳「元紀．台灣菜」，本季以符合秋冬的「食養滋補」理念入饌，推出「當歸花生豬腳凍」、「香酥鳳梨鮮蝦托」、「...

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近來因感恩祭促銷吸引眾多消費者目光，加上台灣樂比亞總經理水元仁志在社群網路上「海巡」，親自回應網友的討論，人氣急速攀升，甚至出現有網友希望樂比亞取代全聯，成為台灣超市第

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。