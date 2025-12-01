耶誕送禮！CELINE選擇無限百變吊飾好迷人 Ferragamo復古懷舊華麗溫暖

隨著歲末年終送禮的季節到來，挑選一款能隨時陪伴在親友身邊，又讓人感到很有面子的禮物。CELINE透過節慶主題影像企劃「INFINITE POSSIBILITIES」，聚焦豐富多樣的禮物選擇：相繫的圍巾、各式各樣可以隨意掛在身上任何地方的活潑掛飾、以及與Triomphe標誌相映成趣的精緻設計，都是能為滿融入每個人生活的品味小物；以精湛的工藝打造的輕盈柔軟經典皮具、以及男女皆宜的高雅高訂香水系列，每款皆為甄選之作，將多重疊搭美學發揮得淋漓盡致。

義大利品牌Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」，則以復古風格的影像重拾懷舊與團聚的片刻，透過重溫舊日影片、聆聽熟悉樂曲、再次體會家庭溫暖的季節。Hug包以金色或酒紅色鰻魚皮演繹華麗格調，小型款飾以紅色羽毛，一系列金銀皮革小包與皮件，金色皮革芭蕾舞鞋搭配全新Vara金屬飾牌與鑲嵌水晶的天鵝絨材質，多款瑪莉珍鞋與厚跟露跟鞋以天鵝絨或亮片材質呈現豐富層次，為節慶時刻增添閃耀亮點。 金色高跟鞋點綴，為節慶時刻增添閃耀亮點。圖／Ferragamo提供 CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供 咖啡色絨毛款的Hug包。圖／Ferragamo提供 CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供 CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供 Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供 CELINE「INFINITE POSSIBILITIES」節慶主題形象。圖／CELINE提供 Ferragamo 2025 Holiday節慶系列「未來的懷舊」。圖／Ferragamo提供