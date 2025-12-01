聽新聞
0:00 / 0:00
最搶眼的設計也是最lucky的密碼！華麗耶誕節 把超級好運時髦戴上身
美國現代鑽石品牌Hearts On Fire今年耶誕形象廣告Brilliance,Served，以閃爍醉人的美鑽映照夢幻奢華的歡慶時刻。廣告中聚焦靈感來自訂製服裝剪裁的INSIDE/OUT系列、以法式鑲嵌工藝刻畫羽毛輕盈柔美VELA系列、COPLEY系列則以雙色金屬刻畫鐵藝與建築的當代之美，以隨心疊戴、易於搭配設計為不同造型增添亮點，昇華一同歡度的珍貴時刻。
來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）的2025年HOLIDAY SEASON節慶企劃，主題為「Hosting as Gifting款待成禮」，攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，展現北歐文化所珍視的生活美學。其中OFFSPRING系列珠寶以環圈相扣的造型，象徵人與人間緊密的依存與連結，簡約且富含現代氣質，讓情意溫度在日常裡持續流轉。
台灣設計師林曉同，除了系列捎來好運的青鳥與獻上陪伴與珍貴心意的陪伴玉熊和小公主系列，今年也以限量推出的「Make a Wish」水晶球歡慶品牌25週年，映照設計師林曉同對幸福的全新詮釋。翡翠精品品牌玉世家（JADEGIA）則以充滿喜氣的紅翡珠寶歡慶歲末年終，以以簡約設計結合象徵喜氣與祝福的紅翡的紅翡主石，呈現出青春、典雅與高貴兼具的節慶風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言