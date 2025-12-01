快訊

最搶眼的設計也是最lucky的密碼！華麗耶誕節 把超級好運時髦戴上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JADEGIA玉世家耶誕珠寶獻禮。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家耶誕珠寶獻禮。圖／玉世家提供

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire今年耶誕形象廣告Brilliance,Served，以閃爍醉人的美鑽映照夢幻奢華的歡慶時刻。廣告中聚焦靈感來自訂製服裝剪裁的INSIDE/OUT系列、以法式鑲嵌工藝刻畫羽毛輕盈柔美VELA系列、COPLEY系列則以雙色金屬刻畫鐵藝與建築的當代之美，以隨心疊戴、易於搭配設計為不同造型增添亮點，昇華一同歡度的珍貴時刻。

來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）的2025年HOLIDAY SEASON節慶企劃，主題為「Hosting as Gifting款待成禮」，攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，展現北歐文化所珍視的生活美學。其中OFFSPRING系列珠寶以環圈相扣的造型，象徵人與人間緊密的依存與連結，簡約且富含現代氣質，讓情意溫度在日常裡持續流轉。

台灣設計師林曉同，除了系列捎來好運的青鳥與獻上陪伴與珍貴心意的陪伴玉熊和小公主系列，今年也以限量推出的「Make a Wish」水晶球歡慶品牌25週年，映照設計師林曉同對幸福的全新詮釋。翡翠精品品牌玉世家（JADEGIA）則以充滿喜氣的紅翡珠寶歡慶歲末年終，以以簡約設計結合象徵喜氣與祝福的紅翡的紅翡主石，呈現出青春、典雅與高貴兼具的節慶風格。

喬治傑生2025節慶系列形象。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025節慶系列形象。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025節慶系列形象OFFSPRING系列耳環。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025節慶系列形象OFFSPRING系列耳環。圖／喬治傑生提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石戒指，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石戒指，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
JADEGIA玉世家紅翡黃K金鑲鑽墜飾，26萬8,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家紅翡黃K金鑲鑽墜飾，26萬8,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
陪伴玉熊登高熊套鍊，18萬8,600元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
陪伴玉熊登高熊套鍊，18萬8,600元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
JADEGIA玉世家紅翡圓珠黃K金耳環，26,800元。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家紅翡圓珠黃K金耳環，26,800元。圖／玉世家提供
喬治傑生2025節慶系列形象OFFSPRING系列耳環。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025節慶系列形象OFFSPRING系列耳環。圖／喬治傑生提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT玫瑰金鑽石項鍊，82,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT玫瑰金鑽石項鍊，82,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire全新耶誕形象訴求都會時髦。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire全新耶誕形象訴求都會時髦。圖／Hearts On Fire提供
林曉同設計師珠寶25週年限定，Make a Wish水晶球，15,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶25週年限定，Make a Wish水晶球，15,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
JADEGIA玉世家蛋面紅翡黃K金鑲鑽戒指()尺寸：1848萬8,000元。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家蛋面紅翡黃K金鑲鑽戒指()尺寸：1848萬8,000元。圖／玉世家提供
Hearts On Fire全新耶誕形象訴求都會時髦。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire全新耶誕形象訴求都會時髦。圖／Hearts On Fire提供
林曉同珠寶佳節選品系列幸福使者。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶佳節選品系列幸福使者。圖／林曉同設計師珠寶提供
喬治傑生TORUN系列香檳色彩鑽純銀手鐲，24,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生TORUN系列香檳色彩鑽純銀手鐲，24,200元。圖／喬治傑生提供

最搶眼的設計也是最lucky的密碼！華麗耶誕節 把超級好運時髦戴上身

美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire今年耶誕形象廣告 Brilliance, Served，以閃爍醉人的美鑽映...

米其林一星「元紀」秋冬新菜上桌！鳳梨蝦球、花生豬腳湯華麗變身

台中米其林一星餐廳「元紀．台灣菜」，本季以符合秋冬的「食養滋補」理念入饌，推出「當歸花生豬腳凍」、「香酥鳳梨鮮蝦托」、「...

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近來因感恩祭促銷吸引眾多消費者目光，加上台灣樂比亞總經理水元仁志在社群網路上「海巡」，親自回應網友的討論，人氣急速攀升，甚至出現有網友希望樂比亞取代全聯，成為台灣超市第

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季...

必勝客「比薩12元」！漢堡王豬排堡、肯德基12款點心「通通買1送1」

迎接雙12即將到來，12月2日至12月15日期間，「肯德基」推出為期14天的限時優惠，其中包括香酥脆薯（大）、玉米濃湯（...

雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，繼日前公布首波表演卡司，縣府今再公布第二波卡司，包括括人氣男團「AcQUA源少年」、全...

