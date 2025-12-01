最搶眼的設計也是最lucky的密碼！華麗耶誕節 把超級好運時髦戴上身

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire今年耶誕形象廣告Brilliance,Served，以閃爍醉人的美鑽映照夢幻奢華的歡慶時刻。廣告中聚焦靈感來自訂製服裝剪裁的INSIDE/OUT系列、以法式鑲嵌工藝刻畫羽毛輕盈柔美VELA系列、COPLEY系列則以雙色金屬刻畫鐵藝與建築的當代之美，以隨心疊戴、易於搭配設計為不同造型增添亮點，昇華一同歡度的珍貴時刻。

來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）的2025年HOLIDAY SEASON節慶企劃，主題為「Hosting as Gifting款待成禮」，攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，展現北歐文化所珍視的生活美學。其中OFFSPRING系列珠寶以環圈相扣的造型，象徵人與人間緊密的依存與連結，簡約且富含現代氣質，讓情意溫度在日常裡持續流轉。