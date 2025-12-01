聽新聞
0:00 / 0:00
米其林一星「元紀」秋冬新菜上桌！鳳梨蝦球、花生豬腳湯華麗變身
台中米其林一星餐廳「元紀．台灣菜」，本季以符合秋冬的「食養滋補」理念入饌，推出「當歸花生豬腳凍」、「香酥鳳梨鮮蝦托」、「北港麻油處女蟳」、「四臣羊腩肚」等全新料理，帶來溫暖雅緻的時令滋味。
本季新菜單由新上任的主廚李彥錡與資深副主廚楊朝尹發想，將台灣飲食文化中「實用滋養」與「精緻風味」融入菜色，設計有選菜型態的體驗式套餐，共有「風味前菜」、「湯」、「元紀手路菜」、「家鄉功夫菜」、「飯、麵、餅」、「甘味」等不同類別。其中開場的風味前菜「迎賓五彩碟」，內含有紅糟黑羽雞、豌豆百合鴨賞、元紀皮蛋豆腐、鮮筍鹿港野生烏魚子鹹餅，以及新推出、帶有花豬腳湯概念的「當歸花生豬腳凍」。
新推出的湯品「客家金柿燉鮑盅」運用客家柿餅入菜的巧思，以老母雞為湯底，加上陳皮、竹笙、川貝、南杏與鮑魚共蒸，最後再添入新竹柿餅，增添整體圓潤感與甘甜。多道新登場的元紀手路菜中，「香酥鳳梨鮮蝦托」以鳳梨蝦球為靈感，結合「蝦托」概念，將草蝦與海虎蝦混合製成蝦漿，夾入吐司再加入鳳梨乾、自製鳳梨果醬、美乃滋提味，酥炸至外層金黃，帶來豐富口感。
此外，本季還有「家鄉栗子紅燒肉」、「四臣羊腩肚」、「古味肝花蓮藕餅」等不同新料理上桌，還有作為甜點的新菜「地瓜鍋餅」同步登場，每套2,380元。另外並提供「元紀佐餐茶」服務，可搭配料理，品嚐貴妃烏龍冷泡茶、丁香紅玉紅茶、金達摩生普洱、元紀熟普2012等不同款茗茶，每位180元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言