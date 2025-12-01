快訊

網路家庭旗下第三方支付Pi拍錢包 本月撒500萬 P幣攻年末購物旺季

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

時序進入12月，包含電商雙12活動以及年末節慶購物旺季，網路家庭集團（8044）旗下第三方支付Pi拍錢包整合線上與線下熱門通路，於12月推出一系列加碼回饋活動，攜手PChome 24h購物，於12月1日至12月31日祭出消費滿額高P幣4回饋，Pi拍錢包也與7-ELEVEN合作，2日起推快閃六天滿1,111元現折125元的優惠。Pi拍錢包預計在12月將送出逾500萬P幣。

Pi拍錢包根據往年數據指出，12月是消費者選購電暖器、除濕機等「暖心家電」的旺季，加上企業著手準備尾牙抽獎禮品，高單價3C與家電消費需求大增。本月針對聯名卡綁定錢包的新戶給予高額回饋；針對耶誕購物需求，聯手7-ELEVEN推出限時快閃立折活動，綁定中國信託、玉山銀行、台新銀行與聯邦銀行（2838）等四家銀行發行之信用卡，推滿額折價。

