台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

聯合新聞網／ 綜合報導
樂比亞（LOPIA）近來聲勢高漲。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
樂比亞（LOPIA）近來聲勢高漲。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近來因感恩祭促銷吸引眾多消費者目光，加上台灣樂比亞總經理水元仁志在社群網路上「海巡」，親自回應網友的討論，人氣急速攀升，甚至出現有網友希望樂比亞取代全聯，成為台灣超市第一品牌的聲浪。水元仁志為此特地發文，盼網友們不要攻擊其他同業。

水元仁志30日在社群平台Threads發文，呼籲網友理性看待超市間的比較與討論，不要對其他業者進行惡意攻擊。他表示，近來強烈感受到不少對台灣連鎖超市全聯的「抨擊」言論，由於自己不懂中文，必須依賴翻譯軟體理解相關討論內容，所以不太了解來龍去脈。

但他回憶，過去在日本也曾發生類似的攻擊事件（並非針對LOPIA），甚至導致那家公司員工的小孩在學校遭受霸凌，令他深感痛心。他強調，全聯擁有許多認真工作的員工，想到這些員工及其家人可能因負面輿論受到影響，感到非常難過。

針對部分網友將樂比亞與全聯進行對立式比較，水元仁志澄清，樂比亞的經營方向與全聯不同，不販售日常用品，品牌使命是「將美味的日本料理帶給台灣人民」，因此從未把全聯視為競爭對手。他並強調，樂比亞也希望與全聯、家樂福等台灣零售業者共同建立「共存共榮」的市場環境。

他也懇請外界保持包容與理性，尤其希望社會能避免擴散傷害，波及辛勤誠實工作的員工及其家人。

LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。 圖／LOPIA提供
LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。 圖／LOPIA提供

理解水元仁志用意的網友，也在貼文底下呼籲不要讓樂比亞為難，「總經理非常大氣，希望大家能夠分清楚，批評全聯跟支持LOPIA是兩件事」、「話外音是不要到我的貼文下一直扯到全聯，在商場上只會讓我們雙方不好過，被迫樹立成敵對，但明明LOPIA沒有對全聯有這樣的意思」、「這些行為在日本本來就是大忌。想買就買，不想買就別買，不需要再讓日本人看笑話」，還有網友稱讚水元仁志「總經理是溫柔的人」。

但也有網友留言解釋水元仁志所指的「抨擊」，「我相信大多數台灣人不會刻意抨擊全聯的員工，而只會抨擊全聯的制度」、「產業最需要的就是良性競爭，才能共同做大市場！」。

LOPIA 超市 全聯

