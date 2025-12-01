全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季味蕾。

全家便利商店推出7大療癒系新品，Fami!ce霜淇淋年末最終回由「開心果」口味壓軸登場，與Brillante星忱甜點合作監製，並由法國巧克力大賽冠軍陳星緯操刀，以美國開心果研磨成細膩果醬，搭配乳香呈現綿密口感，打造清爽不甜膩的「甜點級霜淇淋」。此次同步推出專屬餅乾紙套與杯身，採低調金線幾何風格增添精品質感。自12月5日起於限定店舖開賣，12月5日至12月7日APP隨買跨店取推出5支188元快閃優惠；另至2026年1月4日購買霜淇淋可9元加購不沾手黑白巧克力醬。

冬季奶茶專區以「聯名奶茶季」推出4款獨家新品，包括SAKImoto塩焦糖奶茶、黑白淡奶港式奶茶，以及手搖飲品牌河堤上的貓推出的莓果森林奶茶、龍角推出的龍涎厚乳紅茶，全系列均以39元販售，讓奶茶控一次喝滿多款風味。療癒系甜點方面，Q堤甜甜圈再推「經典蜜糖Q堤」與「雙重巧克力Q堤」，延續八珠環造型與彈牙口感，單件售價39元，12月9日前全系列享任選2件7.9折，亦可搭配指定飲品參加59元餐促優惠。

近期社群超夯的鮮乳坊超萌周邊商品，則是可透過全家APP鮮乳坊集章與積分活動獲得，即日起至2026年1月6日購買指定鮮乳商品即可累積章數或積分，換取限定造型零錢包、帆布袋、牧場直送4.0鮮乳、法國特福廚具或日本熱銷按摩器等實用好禮。

萊爾富Hi Café冬季療癒飲上架，推出限定「玉米濃湯」與「燒仙草」，即日起開賣的玉米濃湯暖手價45元，以濃郁奶香搭配香甜玉米粒，加入胡椒提味，呈現香氣飽滿、口感有層次的溫暖湯飲。12月10日上市的燒仙草同樣暖手價45元，以濃厚仙草湯配上紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足。