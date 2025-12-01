快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

聽新聞
0:00 / 0:00

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家「聯名奶茶季」推出4款獨家新品，包括SAKImoto塩焦糖奶茶、黑白淡奶港式奶茶，以及手搖飲品牌河堤上的貓推出的莓果森林奶茶、龍角推出的龍涎厚乳紅茶，全系列均以39元販售。記者黃筱晴／攝影
全家「聯名奶茶季」推出4款獨家新品，包括SAKImoto塩焦糖奶茶、黑白淡奶港式奶茶，以及手搖飲品牌河堤上的貓推出的莓果森林奶茶、龍角推出的龍涎厚乳紅茶，全系列均以39元販售。記者黃筱晴／攝影

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季味蕾。

全家便利商店推出7大療癒系新品，Fami!ce霜淇淋年末最終回由「開心果」口味壓軸登場，與Brillante星忱甜點合作監製，並由法國巧克力大賽冠軍陳星緯操刀，以美國開心果研磨成細膩果醬，搭配乳香呈現綿密口感，打造清爽不甜膩的「甜點級霜淇淋」。此次同步推出專屬餅乾紙套與杯身，採低調金線幾何風格增添精品質感。自12月5日起於限定店舖開賣，12月5日至12月7日APP隨買跨店取推出5支188元快閃優惠；另至2026年1月4日購買霜淇淋可9元加購不沾手黑白巧克力醬。

冬季奶茶專區以「聯名奶茶季」推出4款獨家新品，包括SAKImoto塩焦糖奶茶、黑白淡奶港式奶茶，以及手搖飲品牌河堤上的貓推出的莓果森林奶茶、龍角推出的龍涎厚乳紅茶，全系列均以39元販售，讓奶茶控一次喝滿多款風味。療癒系甜點方面，Q堤甜甜圈再推「經典蜜糖Q堤」與「雙重巧克力Q堤」，延續八珠環造型與彈牙口感，單件售價39元，12月9日前全系列享任選2件7.9折，亦可搭配指定飲品參加59元餐促優惠。

近期社群超夯的鮮乳坊超萌周邊商品，則是可透過全家APP鮮乳坊集章與積分活動獲得，即日起至2026年1月6日購買指定鮮乳商品即可累積章數或積分，換取限定造型零錢包、帆布袋、牧場直送4.0鮮乳、法國特福廚具或日本熱銷按摩器等實用好禮。

萊爾富Hi Café冬季療癒飲上架，推出限定「玉米濃湯」與「燒仙草」，即日起開賣的玉米濃湯暖手價45元，以濃郁奶香搭配香甜玉米粒，加入胡椒提味，呈現香氣飽滿、口感有層次的溫暖湯飲。12月10日上市的燒仙草同樣暖手價45元，以濃厚仙草湯配上紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足。

另同步推出5款人氣起司麵包，即日起至12月23日搭配指定飲品早上6點至9點享合購價49元，其餘時段59元。即日起至2025年12月31日，使用指定支付方式於萊爾富消費，可享每日不限金額5%現折優惠。

即日起至1月4日購買霜淇淋可9元加購不沾手黑白巧克力醬。記者黃筱晴／攝影
即日起至1月4日購買霜淇淋可9元加購不沾手黑白巧克力醬。記者黃筱晴／攝影
全家Q堤2款全新口味萌甜登場，12月9日前任選2件7.9折。記者黃筱晴／攝影
全家Q堤2款全新口味萌甜登場，12月9日前任選2件7.9折。記者黃筱晴／攝影
全家APP「農情聖誕好奶季集章趣」鮮乳坊乳牛造型零錢包可愛必收。記者黃筱晴／攝影
全家APP「農情聖誕好奶季集章趣」鮮乳坊乳牛造型零錢包可愛必收。記者黃筱晴／攝影
萊爾富Hi Café推出玉米濃湯優惠價45元，每一口都能喝到奶香與顆粒口感。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi Café推出玉米濃湯優惠價45元，每一口都能喝到奶香與顆粒口感。圖／萊爾富提供
全家冬日療癒系新品開吃！Fami!ce開心果霜淇淋亮相，5支188元快閃回饋。記者黃筱晴／攝影
全家冬日療癒系新品開吃！Fami!ce開心果霜淇淋亮相，5支188元快閃回饋。記者黃筱晴／攝影

奶茶 甜點 霜淇淋

延伸閱讀

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

「全家」Let’s Tea推「智能膠囊茶機」！現煮精品茶8款新品千店開賣　原茶、奶茶同系列限時買1送1

和記憶中的味道不同！他問「麥當勞奶昔」改配方？兩派網友掀論戰

超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃

相關新聞

台灣虎航2026夏季航班第2波1199元起 明天上午10時開賣

台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票；到名古...

必勝客「比薩12元」！漢堡王豬排堡、肯德基12款點心「通通買1送1」

迎接雙12即將到來，12月2日至12月15日期間，「肯德基」推出為期14天的限時優惠，其中包括香酥脆薯（大）、玉米濃湯（...

鏟屎官看過來 總統府和故宮首度合作「1只皮箱走世界」 今起獨家預購

鏟屎官注意了！國立故宮博物院和總統府古今兩大「深宮」，首度攜手合作推出「跟著台灣去旅行—一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮...

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近來因感恩祭促銷吸引眾多消費者目光，加上台灣樂比亞總經理水元仁志在社群網路上「海巡」，親自回應網友的討論，人氣急速攀升，甚至出現有網友希望樂比亞取代全聯，成為台灣超市第

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季...

雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，繼日前公布首波表演卡司，縣府今再公布第二波卡司，包括括人氣男團「AcQUA源少年」、全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。