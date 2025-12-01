快訊

必勝客「比薩12元」！漢堡王豬排堡、肯德基12款點心「通通買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客於雙饗卡app推出一系列優惠方案。圖/必勝客提供
必勝客於雙饗卡app推出一系列優惠方案。圖/必勝客提供

迎接雙12即將到來，12月2日至12月15日期間，「肯德基」推出為期14天的限時優惠，其中包括香酥脆薯（大）、玉米濃湯（大）、4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、8塊上校雞塊、黃金超蝦塊等6款點心與6款飲品，均享「買1送1」優惠，原價76～132元，優惠價38～66元，最高現省66元。

此外，另有3款激省餐優惠，其中「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」、「咔啦脆雞x2＋無糖茉莉綠茶（小）」原價142、175元，均享優惠價99元；並有3組爽嗑餐方案，原價264～360元，優惠價199～209元，最高現省151元。「咔啦脆雞x5＋原味蛋撻x6」原價637元，優惠價388元；「4塊上校雞塊＋原味蛋撻x6」原價331元，優惠價205元。

肯德基與必勝客針對PK雙饗卡APP，規劃「雙12神券」，於12月2、5、9、12日早上10點分別推推出不同優惠。包括12月2日「肯德基花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐」優惠價121元。12月5日，「肯德基黃金魚子海陸Q蝦堡XL餐」優惠價121元。另外在12月2、9日，必勝客「鬆厚個人比薩」優惠價12元，下殺1折。此外還有「小比薩雙響組」212元、肯德基「青花椒脆雞」12元等不同優惠方案。另外活動期間並可享app優惠，還有機會獲得iPhone 17等贈禮。

漢堡王自即日起限時推出「法式芥末豬排堡」買1送1優惠，單點104元，套餐149元，均可適用，最高現省149元。另外針對起士愛好者，漢堡王自即日起推出3款全新勁濃起士點心，包括有「勁濃辣薯球」、「勁濃雞塊」、「勁濃洋蔥圈」，售價各為69、65、69元，另外還有原有的「勁濃起士薯」，讓民眾在冬天也能享受濃郁的起士鹹香。

肯德基推出「388元歡聚桶」及「蛋撻禮盒送雞塊」優惠。圖/肯德基提供
肯德基推出「388元歡聚桶」及「蛋撻禮盒送雞塊」優惠。圖/肯德基提供
肯德基推出個人餐優惠，激省餐99元起、爽嗑餐199元起。圖/肯德基提供
肯德基推出個人餐優惠，激省餐99元起、爽嗑餐199元起。圖/肯德基提供
漢堡王法式芥末豬排堡推出買1送1優惠。圖/漢堡王提供
漢堡王法式芥末豬排堡推出買1送1優惠。圖/漢堡王提供
肯德基推出多款點心買一送一優惠。圖/肯德基提供
肯德基推出多款點心買一送一優惠。圖/肯德基提供

