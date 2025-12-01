雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，繼日前公布首波表演卡司，縣府今再公布第二波卡司，包括括人氣男團「AcQUA源少年」、全能性感新偶像「薛恩」、R&B女神「Julia吳卓源」、金曲CP組合「慢慢說」、浪漫搖滾「甜約翰Sweet John」、西岸嘻哈「西屯純愛組」等。

雲林縣將於12月31日在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，日前首波表演卡司公布，有亞洲天王羅志祥、潮流ICON周湯豪NICKTHEREAL、金曲歌后艾怡良及金曲才女舞思愛等人，其中羅志祥當晚將帶來30分鐘精彩演出。

今縣府釋出第二波卡司，包括人氣男團「AcQUA源少年」、全能性感新偶像「薛恩」、R&B女神「Julia吳卓源」、金曲CP組合「慢慢說」、浪漫搖滾「甜約翰Sweet John」、西岸嘻哈「西屯純愛組」等。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年跨年晚會將是一場融合嘻哈饒舌、靈魂R&B、熱血搖滾與清新甜美風的音樂盛宴，至於跨年壓軸卡司「神秘韓團」，將由縣長張麗善在12月12日上午9時召開記者會公布，保證精彩可期，相關訊息可以關注「雲林縣政府文化觀光處」及「慢遊雲林」的官網與臉書粉絲專頁。